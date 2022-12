Olivier Vandecasteele krijgt erg zware straf na schijnproces: 28 jaar cel in Iran voor West-Vlaming

Olivier Vandecasteele (41), de Kortrijkse ngo-medewerker die al negen maanden onschuldig gevangen zit in een Iraanse isoleercel, is tijdens een schijnproces in Teheran tot 28 jaar cel veroordeeld. Dat lieten premier Alexander De Croo en justitieminister Vincent Van Quickenborne (beiden Open VLD) dinsdag aan zijn familie weten.

Olivier Vandecasteele uit Aalbeke, een deelgemeente van Kortrijk, ging dit jaar na vele jaren inzet in het buitenland voor humanitaire doelen zich eindelijk settelen in Koksijde. Maar begin dit jaar werd hij opgepakt. Hij wordt al negen maanden lang zonder duidelijke redenen in Iran gevangen gehouden. Zijn mentale toestand ging er de laatste tijd sterk op achteruit.

Nu is hij tijdens een schijnproces veroordeeld tot liefst 28 jaar cel. Wat de aanklachten juist inhouden, is allesbehalve duidelijk, want niemand kon het Iraanse vonnis inlezen. Noch de premier, minister van Justitie of de minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR).

Irandeal vernietigd

Het verdict komt erg zwaar aan, want de Belgische veiligheidsdiensten zijn er honderd procent van overtuigd dat Olivier Vandecasteele in Iran geen enkel misdrijf heeft gepleegd. Wat er nu moet of kan gebeuren, is nog onduidelijk.

Vorige week nog besliste het Grondwettelijk Hof dat de Irandeal voor minstens drie maanden vernietigd wordt. Zo kan er geen uitwisseling gebeuren tussen de Iraanse terrorist Assadollah Assadi, die veroordeeld werd tot twintig jaar cel voor een verijdelde aanslag in Frankrijk, en Olivier. Iets wat Oliviers familie omschreef als een klap in hun gezicht.

“We vragen dat de overheid alles doet voor Olivier”, reageerde zijn zus Nahtalie erg emotioneel. “Hij is een onschuldige burger die daar nu wordt vast gehouden. We begrijpen dat de geopolitieke situatie zeer precair is, maar we kunnen het niet laten rusten. We moeten alles doen wat we kunnen om hem vrij te krijgen.”

Olivier Vandecasteele is sinds zijn gevangenschap meer dan twintig kilo vermagerd en bracht zijn dagen in een isoleercel door. Hij is al een maand in hongerstaking. Door de zware straf zou hij pas in 2050, wanneer hij 69 is, de gevangenis mogen verlaten.

Oliviers zus Nathalie Vandecasteele. © BELGA