Parlement beslist vandaag over wetsvoorstel van uitwisseling gevangenen: Familie Olivier Vandecasteele hoopt op groen licht

Het Vlaams parlement buigt zich vandaag over het wetsvoorstel om gevangenen uit te kunnen wisselen. Met een goedkeuring van het verdrag van de overbrenging van gevonniste personen zou Olivier Vandecasteele uit Aalbeke, die in Iran gevangen wordt gehouden dan eventueel kunnen uitgewisseld worden voor andere gevangen en hier. “We hopen daar natuurlijk op. Anders zal Olivier waarschijnlijk nog jaren vastzitten in Iran, net zoals andere Europese burgers”, vertelt de beste vriend van Olivier.

Olivier Vandecasteele, afkomstig uit Aalbeke, ging na zijn studies in Brussel aan de slag bij verschillende humanitaire organisaties in het buitenland. Hij was voor Artsen Zonder Grenzen onder meer actief in Mali, in Kabul in Afghanistan, waar hij voor de drugsverslaafden zorgde. Hij heeft ook 6 jaar in Iran gewoond, waar hij verschillende humanitaire organisaties hielp met hun fondsen.

“Olivier wilde het net rustiger aandoen en zich na 15 jaar in het buitenland settelen aan de kust”

“In juni 2021 is Olivier na 15 jaar in het buitenland werken voor humanitaire organisaties eindelijk terug naar België gekomen”, vertelt Olivier Van Steirtegem, zijn beste vriend waarmee hij 23 jaar geleden samen in Brussel studeerde. “Hij wilde het wat kalmer aandoen en woonde sindsdien in Oostduinkerke, omdat hij van de kust houdt. In februari 2022 moest hij nog wat dingen in orde brengen van zijn visa en daarvoor ging hij naar Iran, waar hij gearresteerd werd zonder enige aanleiding.”

Olivier Vandecasteele zit ondertussen bijna 5 maanden vast in de gevangenis in Teheran. “Hij is fel vermagerd en heeft last van infecties, maar er mag geen arts langskomen. Hij zit ook al maanden alleen in afzondering en heeft nog maar twee keer bezoek gehad van de Belgische ambassade. En zelfs tijdens dat bezoek konden ze niet vrijuit praten over zijn gevangenschap en hoe ze hem kunnen helpen in deze situatie”, gaat Van Steirtegem verder.

Beslissing wettelijk kader

Vandaag wordt er in het federaal parlement beslist over het wettelijk kader om gevangenen uit te wisselen met andere landen, zoals Iran. Want er wordt vermoed dat Iran met het gevangenschap van Olivier druk wil zetten om de veroordeelde terrorist Assadollah Assadi, die in België in de gevangenis zit, uit te leveren aan hen.

“De parlementsleden vandaag moeten de situatie van Olivier indachtig zijn. Hun beslissing zal grote gevolgen hebben voor hem of dit jaren zal aanslepen of niet. Als dit goedgekeurd wordt, wil dit niet zeggen dat Olivier direct vrijkomt. Maar als ze dit voorstel afkeuren, dan weten we dat Olivier daar waarschijnlijk nog jaren zal zitten, net zoals VUB professor Ahmadreza Djalali. En die boodschap wil ik liever niet overbrengen naar de familie”, vertelt Van Steirtegem.

“De beslissing vandaag zal bepalen of het gevangenschap van Olivier nog jaren zal duren of niet”

De familie doet deze morgen in een open brief dan ook een oproep naar de federale parlementsleden. “U kan er vandaag als enige voor zorgen dat een democratische instantie zich over de zaak van Olivier buigt en dat er een wettelijk kader komt voor een spoedige vrijlating. Voor ons en ook voor hem persoonlijk, betekent dit een immense hoop op een spoedige beëindiging van deze dramatische situatie waarvoor hij op geen enkele manier verantwoordelijk is. Het is ook een duidelijk signaal van solidariteit en dat België zijn onderdanen niet in de steek laat, vooral wanneer zij het slachtoffer zijn van een dergelijk onrecht.”

Eerlijk gesprek met premier

Vorige week nog zaten de familie en vrienden samen met premier Alexander De Croo en minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne. “Dat was een heel indrukwekkend gesprek, ze hebben hun tijd genomen om met ons door het dossier te gaan en te bespreken hoe ze bij de vrijlating van Olivier kunnen helpen. Dat is heel moeilijk, want we kennen de voorwaarden van de tegenpartij nog niet. Maar ze waren heel begaan en het gesprek heeft zeker veel betekend voor de familie”, vertelt Van Steirtegem.

“De familie vraagt vooral dat de federale overheid hun best doet om Olivier te helpen. Ze hebben hun zoon de laatste 15 jaar amper gezien en dan gebeurt nu dit. De hele situatie is emotioneel heel zwaar voor hen, want zij hebben ook geen idee hoe lang dit nog zal duren. Hij heeft jarenlang mensen overal ter wereld geholpen en nu heeft hij zelf hulp nodig.” De petitie, die de familie en vrienden vorige week lanceerden met de hashtag #FreeOlivierVandecasteele haalde ondertussen al meer dan 14.000 handtekeningen.