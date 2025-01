Er komt een nieuwe gasketel in De Venning: “Eerste overwinning is binnen!”

Na rondes in de wijk, een bewonersvergadering en zelfs een protest net voor de gemeenteraad maandag, is er goed nieuws voor de bewoners van de Venning, de wijk die rond de jaarwisseling getroffen werd door problemen met warm water en verwarming. SW+ Kortrijk-Wevelgem geeft aan dat er een nieuwe gasketel zou komen. Voor de buurtbewoners is dit een eerste overwinning, al blijft een collectieve financiële compensatie uit.

De Raad van Bestuur van woonmaatschappij SW+ boog zich dinsdag over de problemen die zich in de kerstperiode voordeden – en erna bij sommigen ook nog – in de buurt Venning. De Raad bevestigde de manier waarop het dossier nu verder wordt aangepakt, roept bewoners op om eventuele individueel geleden schade te signaleren en ondersteunt periodiek overleg met de buurt, in samenspraak met de buurtwerker.

De gasketel die aan de basis lag van de problemen wordt vervangen. Op die manier is de oplossing op lange termijn (waar de buurtbewoners al even om vragen, red.) een feit. PVDA Kortrijk, die de buurt mee mobiliseerde en protesteerde voor de gemeenteraad, spreekt van een eerste overwinning in dit dossier op sociale media.

Lotte Tienpont van PVDA Kortrijk reageert: “Dit is een heel goede zaak en we zijn blij met dit nieuws. Toch blijven we verder ijveren voor een collectieve compensatie van € 200. Op dit moment moeten de problemen met de verwarming en het warm water individueel worden aangetoond, maar dat is gewoon niet mogelijk. Hoe kan je achteraf bewijzen dat de temperatuur niet werd gehaald?”