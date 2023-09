Ella uit Staden is de winnaar van Anna zoektocht: maar liefst 2.500 deelnemers

In de zomervakantie organiseerde Shopping Brugge samen met Uitgeverij Clavis voor de vierde keer een kinderzoektocht langs verschillende etalages in de binnenstad. Liefst 2.500 kinderen en hun ouders gingen op zoek naar Anna, het populaire figuurtje uit de boekjes van Kathleen Amant.

“Dat zijn er een kleine 500 meer dan vorig jaar. Met onze kinderzoektochten willen we jonge gezinnen terug onze winkelstraten in krijgen, wat voor die doelgroep niet altijd evident is. Maar dit mooie cijfer bewijst dat de inspanningen van ons centrummanagement om kindvriendelijke shoppingactiviteiten te organiseren, lonen”, zegt schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys.

De deelnemers maakten ook kans op een mooie prijs. Ella De Brouwer uit Staden was de gelukkige en mocht haar prijs komen ophalen in de Clavis Conceptwinkel in de Sint-Amandsstraat. (CGRA)