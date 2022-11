Eindelijk weer Sint-Elooisfeest Wildenburg: “Niemand had gedacht dat de jarenoude traditie twee jaar op rij zou geannuleerd worden”

Met heel veel ongeduld kijken de trouwe liefhebbers van het Sint-Elooisfeest van Wildenburg in Wingene uit naar de editie van 2022. Dekens Domien Minne en Steven Vande Velde moesten immers heel wat geduld uitoefenen maar kunnen op zaterdag 26 november eindelijk ‘hun’ feest vieren.

In november 2019 kon de vreugde niet op bij Domien Minne en Steven Vande Velde, zij werden dan immers respectievelijk door Davy Van de Keere en Frederik Vanthournout verkozen tot deken van Sint-Elooi Wildenburg voor het jaar 2020. Uiteraard had niemand gedacht dat de jarenoude traditie twee jaar op rij zou geannuleerd worden. Maar op zaterdag 26 november is het dan eindelijk zover: dekens Domien en Steven nodigen iedereen die een hart heeft voor het Sint-Elooisfeest uit om deel te nemen in Wildenburg.

Domien Minne (35) is in het dagelijks leven een hardwerkende zelfstandig schilder. Hij woont ondertussen opnieuw in Zwevezele, na een zevental jaar in Wingene, maar alle wegen leiden Domien al vele jaren richting Sint-Elooi Wildenburg. “Ik kom al jaren mee vieren met vrienden en in 2019 was het dan uiteindelijk mijn beurt: Davy Van de Keere verkoos mij tot deken voor 2020”, getuigt Domien enthousiast.

Steven Van de Velde (37) is dan weer een fiere inwoner van Sint-Jan in Wingene waar hij al enkele jaren samenwoont met Kirsten De Ketelaere. Hij werkt als productieplanner voor Trans Beton en draait ook al vele jaren met vrienden mee in het Wildenburgse feestgedruis.

Kroegentocht

Domien en Steven nodigen iedereen uit om mee te feesten op zaterdag 26 november. Om 10 uur vindt de gebedsviering plaats in de kerk van Wildenburg met aansluitend de bekende kroegentocht langs de Wildenburgse cafés. Rond 13 uur worden alle deelnemers in Gasthof Wildenburg verwacht voor het feestmaal. Vanaf 19.30 uur gaat het programma verder met de receptie aangeboden door het bestuur en de dekens.

In Wildenburg houden ze van traditie waardoor het eerste deel van het feest nog steeds uitsluitend toegankelijk is voor mannen, de dames zijn wel welkom vanaf 21.30 uur voor het avondfeest met Studio Space.