Dries De Zaeytijd is de Krak van Lendelede: “De Fietsbus is misschien wel de mooiste realisatie”

Dries De Zaeytijd is verkozen tot Krak van Lendelede. Beroepshalve werkt hij in het Roeselaarse wielermuseum Koers waar hij zijn passie voor de fiets en het wielrennen volop kan beleven. In zijn vrije tijd is hij een geëngageerd man achter en medestichter van de Fietsersbond Lendelede.

“Ik verwachtte niet dat ze mij zouden kiezen als Krak van Lendelede”, zegt Dries. “Ik dacht eerder dat iemand als bijvoorbeeld Mia Fournier, die toch al heel veel jaren vrijwilligerswerk doet, de Krak zou worden. Ik voerde ook geen uitgebreide verkiezingscampagne. Toen ik genomineerd was, zette ik het alleen op Facebook. De vele contacten die ik via mijn werk in wielermuseum Koers op de sociale media heb, zullen mijn bericht wel gedeeld en misschien ook gestemd hebben. En dan zijn er uiteraard nog de contacten uit mijn vriendenkring en de Fietsersbond.”

Voor Dries is zijn Krak-verkiezing in Lendelede niet alleen een erkenning voor hemzelf, maar ook voor het engagement van alle vrijwilligers binnen de Fietsersbond Lendelede. “Met dat initiatief bereikten we in drie jaar tijd al heel wat. De Fietsbus is misschien wel onze mooiste realisatie. Iedere schooldag begeleiden we kinderen met de fiets ‘s morgens naar school vanuit twee locaties en ’s avonds van school terug naar een van die twee locaties. Momenteel hebben we een 20-tal vrijwilligers die daaraan meewerken. Maar er mogen er gerust nog een aantal bijkomen. De komende maanden willen we jongvolwassenen en volwassenen motiveren om meer de fiets te nemen.”

Vrijwilligerswerk

“Niet alleen fietsen en koers, maar ook vrijwilligerswerk zit een beetje in het DNA van onze familie, van mijn vrouw, mijn broer, mijn zus, mijn schoonouders… Mijn schoonvader Bernard Piccavet is al jaren organisator van de mountainbiketocht. En toen ik mijn vrouw Elke leerde kennen, ging ze mee als verzorger met de Groeningespurters.”

Dries woonde vroeger met zijn ouders in Sint-Eloois-Winkel. “Als jong mannetje zag ik wielerlegende Steve Bauer bijna dagelijks in onze straat voorbijfietsen. Ik vond dat indrukwekkend! De Canadese renner woonde toen in Gullegem. Dat waren mijn eerste contacten met de koers. In het wielermuseum evolueerde die interesse met de jaren tot een passie voor de koers, voor alles wat met wielrennen te maken heeft en voor de fiets. Fietsen, ook wandelen… we proberen dat allemaal te doen met ons gezin. Mijn favoriete fietstochtje? De Vlaamse Ardennen, waar mijn roots liggen. Mijn pa was een Oost-Vlaming uit Melden bij Oudenaarde waar de beruchte Koppenberg ligt, een van de zwaarste bergen in de Ronde van Vlaanderen. Een verre uitstap doen we graag met het openbaar vervoer, met de trein, de tram of de bus.”

Dries was de winnaar van de Cultuurtrofee 2022. “Voor mijn boeken die ik schreef over de wielersport en vooral voor mijn laatste en eerste volledig zelfgeschreven boek over de Roeselaarse schoenmakerij van Camiel Thomas, die rennersschoenen maakte voor coureurs vanuit de hele wereld. En ook wel voor wat ik met de Fietsersbond deed. Ook dat was misschien een voordeel voor mijn verkiezing.”

Dries De Zaeytijd Privé Dries De Zaeytijd woont in de Kortrijksestraat in Lendelede. Hij is de man van Elke Piccavet. Het gezin heeft twee dochters: Frieke (14) en Jutte (11). Loopbaan Dries is historicus van opleiding. Hij studeerde twee jaar aan campus Kulak in Kortrijk en twee jaar aan de KU Leuven. Hij werkt sinds 2009 als wetenschappelijk medewerker in het wielermuseum Koers in Roeselare. “Ik doe er historisch onderzoek naar de koers en probeer ook via contacten met de wielerploegen, renners en oud-renners, de museumcollectie uit te breiden”, aldus Dries. Vrije tijd Een deel van zijn vrije tijd gaat naar de Fietsersbond Lendelede waarvan hij medeoprichter is.