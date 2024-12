Dildo-actie van Kamping Kitsch Club brengt 3.000 euro op voor De Warmste Week

Met het Glazen Huis dat weldra de deuren sluit en De Warmste Week die op zijn einde loopt, brachten ook de schavuiten van Kamping Kitsch Club een bezoek aan Brugge. Ze kwamen er de cheque van hun dildo-actie overhandigen, meteen goed voor de meest opmerkelijke passage in de tijdelijke radiostudio.

Was het een daad van pure en onversneden naastenliefde, of toch maar eerder een geniale marketingstunt? Ongeacht wat men ervan vond, de dildo-actie van Kamping Kitsch Club rolde keihard over de tongen. Waar heel wat mensen tijdens De Warmste Week traditionele items verkochten, kozen de festivalorganisatoren voor een compleet ander product. Een week lang konden liefhebbers van de betere bedsport de dildo of penispomp van Kamping Kitsch Club kopen en werd de opbrengst aan het goede doel geschonken.

“En blijkt dat Vlaanderen niet alleen warm maar ook nog eens heet liep”, wist MC Drummer over de actie te vertellen. “Er schoven nogal wat van onze speeltjes over de toonbank, waardoor ik denk dat de temperaturen de volgende dagen nog gaan stijgen.”

De typisch vuilgebekte MC Drummer-manier van spreken, die wel met een indrukwekkend resultaat kwam. De actie bracht niet minder dan 3.000 euro op, een bedrag dat ze hoogstpersoonlijk in Brugge gingen overhandigen.

Dat moment ging trouwens niet onopgemerkt voorbij. Wanneer festivalmascotte Piet Perlut de vlam wilde aansteken, struikelde hij en kwam hij languit op de planken te liggen. Het resulteerde in presentatoren die met hun lach geen blijf meer wisten. “Dit kwamen we nog nooit tegen bij The Masked Singer”, was het enige wat ze konden reageren. Voor de actie sloeg Kamping Kitsch Club de handen in elkaar met het Ledegemse bedrijf Hott.be.