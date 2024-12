KIJK – Geen sleutelhangers of decoratieve schotels: Kamping Kitsch Club pakt uit met eigenzinnige actie voor De Warmste Week: “Topmateriaal”

De Warmste Week staat in de startblokken en overal in Vlaanderen worden de meest sociale schoenen aangetrokken. Ook op de waanzinnigste camping van het land, Kamping Kitsch Club, wordt het warmer dan ooit. Daar nemen ze deel aan de solidaire week, dankzij de verkoop van dildo’s.

“Laat ons samen de strijd aangaan tegen de eenzaamheid!” Met die nobele zin zet De Warmste Week zich klaar om zowat iedere Vlaamse ziel te overtuigen. Eenzaamheid is en blijft één van de meest miskende problemen van de 21ste eeuw, en daar zal men proberen komaf mee te maken. Ook in Kortrijk viel die oproep niet in dovemansoren, en op de terreinen van Kamping Kitsch Club werd een eigen actie op poten gezet.

“Eenzaamheid? Dat klinkt zo alleen he?” Met wijze woorden kondigt frontman MC Drummer de compleet eigenzinnige actie aan. “Ze hebben ons van de media gebeld of wij niks gingen doen voor De Warmste Week en natuurlijk dat we direct instemden. Chocolade of warme wijn verkopen? Dat was niet direct ons ding. We zijn meer de mensen van koude pinten en braadworsten, maar daar is het nu niet direct het seizoen voor. We besloten onze kasten open te trekken en zagen dat we nog redelijk wat van onze topproducten van vorig jaar hadden liggen. De rekensom was dus snel gemaakt.”

Geen sleutelhangers

Topproducten? MC Drummer spreekt hiermee niet over sleutelhangers of decoratieve schotels. “Van dergelijke saaie producten moeten we hier niet weten. Neen, we hebben intern besloten een actie op poten te zetten met onze eigenste dildo’s. Zeg nu zelf: wat is er beter dan even met een prettoestel aan de slag te gaan, wanneer je even in een dipje zit? Onze vibrators werden reeds door meerdere professionals getest en staan bovenaan hun lijstje. Om maar te zeggen dat dit topmateriaal is. Maar ook voor venten hebben we iets, want we hebben ook onze unieke penispompen in de actie gegooid. De opbrengst van alle vibrators of penispompen die nu worden verkocht, gaat integraal naar De Warmste Week. En we zijn klaar om die cheque persoonlijk te gaan overhandigen.”