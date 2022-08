DEWA Rally haalt 2.000 euro op voor goede doel

Maxim De Waele en Cedric Berton organiseerden onlangs de Dewa-Rally voor oldtimers, een eerbetoon aan Maxims papa Mark De Waele, die eind 2021 overleed. De rally bracht 2.000 euro op die werd geschonken aan Inside Out Coaching om een fonds op te richten om lokale zelfstandigen te ondersteunen op vlak van mentaal welzijn.

Maxim De Waele (22) en Cedric Berton (21) zijn studenten Ondernemen met Impact aan de Artevelde Hogeschool Gent. Het is een praktijkgericht postgraduaat voor jonge ondernemers. De eindproef van deze opleiding moet resulteren in het oprichten van een onderneming. “We hebben een diepgaande passie voor auto’s en wilden een onderneming stichten die evenementen organiseert met als doel autoliefhebbers samen te brengen”, duiden Maxim De Waele en Cedric Berton. “We kwamen al snel uit op het organiseren van een rally voor oldtimers en supercars. Mijn papa was een zeer groot autoliefhebber: het was een passie. Samen trokken we er soms op zondag op uit om ritjes te maken. Dat zijn herinneringen die ik koester. Papa kon echt genieten van die ritten, even weg uit de drukte van het vele werk. Het was altijd een bijzonder vader-zoon moment voor mij. Daarom kozen we er voor een rally te organiseren om hem te eren”, vult Maxim verder aan. De rally kreeg de naam DEWA Rally, naar de naam van de beenhouwerij die Mark als zelfstandig zaakvoerder runde in Harelbeke.

Mentale welzijn van ondernemers

De DEWA-Rally was een rondrit doorheen het West-Vlaamse landschap met ontbijt, de nodige tussenstops op toplocaties en een diner verzorgd door Van Wonterghem Catering. “We brachten zo autoliefhebbers samen en konden warme herinneringen ophalen aan papa”, aldus Maxim. De opbrengst van de rally, goed voor 2.000 euro, gaat naar Inside Out Coaching. “De opbrengst werd vastgezet bij Barbara Van Wonterghem van Inside Out. Daar kan je terecht voor life- en burn-out coaching. Het is onze manier om de aandacht te vestigen op het mentale welzijn van ondernemers. We kijken ook uit om eventueel een fonds of vzw op te richten die zich richt tot lokale zelfstandigen en mensen die constant onder hoge druk staan.”