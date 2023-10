Derde Goede Buur(t)feest in ‘t Roosje in de Weststraat

Op vrijdagavond 15 september kwamen de bewoners en familieleden van ‘t Roosje in de Weststraat 14-16 bijeen voor een derde buurtfeest. Er waren 42 personen ingeschreven, die na het aperitief ook konden genieten van een koude schotel en een lekker dessert. Tijdens deze bijeenkomst werd er ook een prachtig kunstwerk onthuld, gemaakt door bewoonster Arlette Ovaere. Goed nieuws, want alle appartementen in het assistentieproject ‘t Roosje zijn nu bewoond. De verantwoordelijken waren Katia Vandendriessche, Hilde Malfait, Marnick Goossens en Eline Coopman. De schepenen Martine Verhamme, Katrien Vandecasteele en Trui Lambrecht kwamen langs met de vlag van Goede Buur(t)straat. (Patrick D./foto FODI)

hilde.malfait@gmail.com – marnickgoossens@outlook.be