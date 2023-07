Delphine en Manou uit Ieper baten Casa Pedramala uit: “Het voelt hier elke dag een beetje als vakantie”

Delphine Vanloot en Manou Schoenmakers uit Vlamertinge zijn de gezichten achter Casa Pedramala in het gelijknamige gehucht bij Benissa. Op vier kilometer van de kust en middenin de heuvels is het een paradijs voor fietsers, wandelaars en watersporters. Het koppel voelt zich er goed thuis en viert binnenkort nieuw familiaal geluk met de komst van een tweede kindje.

Delphine Vanloot (33) startte in september 2018 met Casa Pedramala. “Ik groeide op in Vlamertinge en ben kinesiste van opleiding”, vertelt ze. “Voor ik naar Spanje trok, woonde ik even in Wijtschate.”

Blijven plakken

Delphine vormt sinds twee jaar een koppel met Manou Schoenmakers (32). “Mijn roots liggen in de Kempen, meer bepaald in Ravels”, stelt Manou zich voor. “Op een gegeven moment wilde ik even bezinnen over het leven en over mijn toekomst en ik deed dat in de B&B van Delphine. Uiteindelijk ben ik er blijven plakken en woon ik er sinds anderhalf jaar. Voorheen had ik een zelfstandig Argenta-bankkantoor in Oud-Turnhout. Ik werkte samen met mijn vader, die een filiaal in Merkplas had. Net als Delphine ben ik gepassioneerd door het sporten. Vijf jaar geleden startte ik een crossfitzaak met een vriendin. Intussen ging mijn vader met pensioen en lieten we de bankkantoren over. Ook de crossfitzaak is nu volledig van mijn zakenpartner.”

Spaanse stijl

Een van de kamers in Casa Pedramala. (gf)

Casa Pedramala bevindt zich in Benissa, de streek rond de Costa Blanca. “Pedramala is het gehucht waarnaar we de B&B vernoemden. De B&B is opgetrokken in typisch Spaanse stijl. We hebben redelijk veel gerenoveerd en blijven steeds bezig. Zelf wonen we drie kilometer verderop, voor onze eigen privacy en die van de gasten. De B&B heeft een prachtig zicht op de stranden van de Costa Blanca en anderzijds het ruwe bergachtige binnenland. Casa Pedramala is ideaal om zowel korte als langere vakanties door te brengen met of zonder kinderen. Het zwembad met zicht op zee laat je nog meer genieten van het adembenemende uitzicht”, zegt Delphine.

Vier kamers

Casa Pedramala beschikt over vier kamers. “Luxekamers Alang en Yucca, comfortkamer Brezo en familiekamer Musa. In de toekomst willen we dit graag nog verder uitbreiden naar een vijfde kamer”, pikt Manou in. “We doen alles zelf in de B&B en zijn goed op elkaar ingespeeld. We voorzien steeds ontbijt en af en toe doen we een thema-avond zoals een paëlla-avond.”

“We voelen ons hier thuis en kunnen ons intussen goed uitdrukken in het Spaans”

“De gasten kunnen steeds gebruik maken van de buitenkeuken en barbecue. Qua nationaliteiten van de gasten zijn het vooral Belgen, maar we merken ook meer Spanjaarden die hier tijdens het weekend willen genieten van de kuststreek. In de regio is het het hele jaar aangenaam weer.”

Sportparadijs

“Het microklimaat zorgt ervoor dat we geen extreme zomers hebben en dat het in de winter nooit vriest. In de winter is het hier 20 graden. Meestal is het hoogseizoen tijdens de zomermaanden en is het iets kalmer van half januari tot maart. In de winter kan je hier wel eens profrenners zoals Remco Evenepoel en Mathieu Van der Poel tegenkomen. Of we zelf op vakantie gaan? Voor ons is het iedere dag een beetje vakantie.”

De streek is een paradijs voor fietsers, wandelaars en watersporters. “Voor het fietsen werken we onder meer samen met Caffee Cadanz van Inge Van den Broeck”, zegt Delphine. “Ook wandelaars kunnen hier mooie tochten ondernemen, want verschillende bergketens komen hier samen. Les Bassettes is een watersportcentrum en ligt ongeveer zes kilometer van onze B&B. Je kunt er zeilen, duiken, windsurfen, kajakken, kitesurfen en suppen. De zee bevindt zich op vier kilometer. In de omgeving zijn er enkele pittoreske stadjes zoals Altea, Javea, Denia en Guadalest.”

Om naar Casa Pedramala te gaan, neem je best het vliegtuig. “Met de auto is het al snel 16 tot 18 uur rijden. Je kan naar Alicante of Valencia vliegen. Beide luchthavens liggen op ongeveer een uurtje rijden. We raden aan om een huurauto te nemen. Het is hier heuvelachtig en er is weinig openbaar vervoer”, vertelt Manou.

Tweede kindje

Tot slot peilen we nog even naar de toekomstplannen. “Met Michelle hebben we al een dochtertje van drie en in december komt er een broertje of zusje bij. We zijn niet van plan om terug te keren naar België. Voor familiale verplichtingen komen we natuurlijk wel af, zo trouwt mijn broer binnenkort. Maar meestal verkiezen we dat onze dierbaren naar Spanje komen”, lacht Delphine. “De sfeer is hier zo rustgevend en gezellig. We voelen ons hier thuis en kunnen ons intussen goed uitdrukken in het Spaans. We volgen nog lessen om de taal verder te verbeteren.”