“De uitdaging wordt echter nog altijd groter”: Martine Langen (62) na 31 jaar op pensioen bij Natuurpunt De Torenvalk

Na 31 jaar mag Martine Langen van Natuurpunt De Torenvalk met pensioen. Al die tijd was ze er beleidscoördinator, een afwisselende job die haar langsheen heel wat dossiers bracht. “Trots dat we een verschil kunnen maken.”

Martine Langen is afkomstig uit Kortrijk, maar kwam via Natuurpunt De Torenvalk uiteindelijk in Tielt terecht. “Ik was in Kortrijk al vrijwilliger binnen de beweging. Samen met Noël Lievrouw, huidig erevoorzitter van De Torenvalk, was ik ook actief als vrijwilliger binnen het West-Vlaams Overleg, de voorloper van de West-Vlaamse Milieufederatie. Zo hoorde ik over een vacature voor een regionaal medewerker bij De Torenvalk.”

Wat sprak je aan om bij Natuurpunt De Torenvalk aan de slag te gaan?

“Ik wist dat De Torenvalk een sterke vereniging is met veel vrijwilligers. Daarnaast had ik ook Milieusanering gestudeerd, dus ik wilde alleszins wel een job binnen die sector.”

Wat trekt u dan zo aan in milieuzaken?

“Proberen om bepaalde dingen te doen veranderen. Je ziet toch ook wel dat het nodig blijft om te werken rond klimaat, propere lucht, maar ook rond open ruimte, properder water… Ook binnen de ruimtelijke orde is er nog werk te doen, de uitdaging blijft nog altijd groot. Of wordt misschien zelfs nog groter nu, met de huidige klimaatproblematiek. Bovendien worden landbouw en natuur vaak tegen elkaar opgezet, als tegenstellingen gezien van elkaar, ook wel gepolariseerd door de politiek. Terwijl die twee toch perfect kunnen samenwerken binnen de open ruimte.”

U werd beleidscoördinator. Wat wordt verwacht van iemand met die functie?

“Het is een heel afwisselende job. Dat gaat dan bijvoorbeeld over spreken met de schepenen, mensen begeleiden die in raden als de milieuraad zitten, afspraken maken met onze vrijwilligers of samenkomen in werkgroepen rond verschillende zaken. Maar net zo goed breng je zaken in de pers, of maak je bezwaarschriften op in verband met vergunningen.”

Meer dan 30 jaar bij De Torenvalk werken brengt ongetwijfeld veel herinneringen met zich mee. Wat zijn voor u de mooiste?

“Voor De Torenvalk zijn dat sowieso de nieuwe gebieden die verworven zijn, zoals het Walbos en De Kam in Tielt. Daarnaast is ook de Dag van de Natuur telkens een mooie verwezenlijking geweest van de vereniging. Die werd al voor de 45ste keer georganiseerd, het is toch wel heel bijzonder dat je zo’n organisatie vele jaren kan blijven behouden.”

“Helaas worden er nog steeds meer bomen gekapt dan geplant”

“Maar helaas merk je dat er op dit moment nog steeds meer bomen worden gekapt dan geplant, dus ook dat blijft een uitdaging. Het werk is alleszins nog niet af. Op persoonlijk vlak denk ik dan terug aan dossiers waarbij we zaken konden tegenhouden, zodat er meer respect voor de natuur kon verwezenlijkt worden.”

Heb je De Torenvalk in die jaren zien veranderen?

“De kern is altijd dezelfde gebleven, maar de groep vrijwilligers met wie ik begonnen ben 31 jaar geleden is wel altijd maar mee ouder geworden. We hebben gelukkig wel een hele goede jeugdwerking, maar de opvolging is daarom niet altijd automatisch verzekerd. Dat is wel een verandering. Aan de andere kant hebben we onze werking wel kunnen verbreden, door met nieuwe doelgroepen samen te gaan werken. Zo is er een mooie samenwerking met woonzorgcentra en het psychiatrische centrum in Pittem.”

Ligt de jeugd dan niet meer wakker van het klimaat?

“Toch wel, dat weet ik zeker. Ze horen natuurlijk ook wel heel wat negatief nieuws rond het klimaat. Maar dat betekent daarom niet dat ze zich bij een vereniging als De Torenvalk aansluiten. Bij onze jeugdwerking kan je starten vanaf 6 jaar, maar die jonge gastjes zijn dan toch vooral gefascineerd door de natuur. Die zijn uiteraard nog niet zo bezig met het klimaat. Maar we doen met De Torenvalk wel klimaatacties op scholen, organiseren klimaatwandelingen, doen mee aan de zero waste week… Zo leren ze de andere kant van De Torenvalk ook wel kennen.”

Thijs Declercq is je opvolger. Heb je nog tips voor hem?

“Zeker! Als coördinator moet je vooral heel veel geduld hebben. Ik zou hem ook willen zeggen: blijf volhouden.”

Dat klinkt alsof jullie job soms erg frustrerend kan zijn.

“Soms is dat inderdaad zo en dat mag zeker ook wel gezegd worden. Het is niet de gemakkelijkste job, maar je kan ermee toch echt wel een verschil maken.”

Nu ga je op welverdiend pensioen. Wat met de vrijgekomen tijd?

“Uiteraard zal ik nog wel regelmatig de natuur intrekken, maar ook wel proberen wat meer te reizen. Eerlijk gezegd moet ik mijn bucketlist nog maken, de afgelopen weken heb ik zoveel als mogelijk willen doorgeven aan Thijs, zodat hij goed kan starten. Het is dus erg druk geweest. Maar ik blijf ook bestuurslid van de West-Vlaamse Milieufederatie. Het engagement is er altijd geweest en dat blijft zeker ook zo in de toekomst.”