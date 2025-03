“Thuis blijven oefenen is de boodschap”: DJ Onix leidt aspirant-deejays op in zijn eigen school

De krokusvakantie is net voorbij en Andy Eeckhautte, aka DJ Onix, kan terugblikken op een geslaagde editie. Na een pauze van drie jaar organiseerde hij voor het eerst weer deejay-kampen in zijn Tieltse DJ school in Aarsele. “Van de kleinste draaitafel tot het nieuwste materiaal, ze leren met alles werken.”

Het kriebelde bij Andy al vroeg om met muziek aan de slag te gaan. “Eerlijk gezegd weet ik zelf niet eens meer goed hoe het begonnen is, maar ik was als klein mannetje al gebeten door muziek. Van zodra het mocht, ging ik vakantiejobs doen om mijn eerste mengtafel en allerlei ander deejay-materiaal aan te kopen om zo thuis te kunnen oefenen. Ik was pas 15 jaar toen ik al in mijn eerste cafeetje in Aalter mocht starten. Uiteindelijk ben ik daar drie jaar lang elke vrijdag blijven draaien.”

Hoe bouw je dan een carrière als deejay verder uit?

“Twaalf jaar lang heb ik bij TopRadio in Aalter gewerkt. Ik had daar mijn eigen programma op maandag- en dinsdagavond van 20 tot 22 uur. Maar dat is natuurlijk allemaal vrijwilligerswerk. Toch is mijn naam zo wel wat gegroeid. Als er een fuif werd georganiseerd en ze konden op de affiche zetten dat er een deejay van TopRadio kwam draaien, was dat altijd een meerwaarde. Maar uiteindelijk draaide ik toen vooral wat op vrijdag en zaterdag, en ook niet elke keer.”

Intussen heb je er wel je fulltime job van kunnen maken?

“Toen corona kwam, mochten mijn vriendin en ik helemaal niet werken. Zij werkt in de horeca. Maar na corona is er een soort boom gekomen en sindsdien is het eigenlijk alleen maar drukker geworden. Ik draai nu ook vaak in studentencafés en zo raken mijn weekenden wel goed gevuld. Soms draai ik zelfs op een zondag- of maandagavond. Tijdens de zomer zit ik drie dagen per week in Knokke en ik draai ook regelmatig op strandbars. De zomers zijn sowieso altijd heel druk, dan is het alles geven. Toen heb ik beslist om enkel nog mijn job als zelfstandige deejay verder te zetten.”

“Zo is de DJ school ook gestart. Ik ben die tijdens corona begonnen, om tijdens die periode iets om handen te hebben. Er waren toen stages, intussen zijn dat kampen geworden. Maar door de vele regels werd het moeilijk om die te organiseren. Op een bepaald moment had ik overdag op een Tieltse school een workshop en moest ik ’s avonds gaan draaien. Ik ben toen achter het stuur in slaap gevallen en tegen een boom beland. Mijn camionette zal vol deejay-materiaal en dat was allemaal kapot. Ik besefte dat ik te veel hooi op mijn vork had genomen, dus heb ik de DJ school even stopgezet. Maar er bleef vraag naar komen, dus uiteindelijk ben ik die weer gestart, op dezelfde locatie als vroeger.”

Wat leer je de leerlingen in de DJ school?

“Iedereen is welkom vanaf 10 jaar. Je moet geen ervaring hebben. Ik geef individuele opleidingen en in alle schoolvakanties doe ik de deejay-kampen voor jongeren van 10 tot 16 jaar. Er staan hier zes verschillende types mengtafels, verdeeld over twee ruimtes, zodat ze rustig kunnen mixen zonder elkaar te storen. Dat gaat van een klein standaard mengtafeltje tot het grootste dat op de markt is, ik probeer ook echt mee te zijn met de nieuwigheden. Je vindt hier ook cd-spelers en platendraaiers, zodat ze alles eens kunnen zien.”

“Hier wordt de basis aangeleerd om te leren mixen, zodat ze daarna thuis aan de slag gaan en oefenen. Na een weekje ben je uiteraard geen professionele deejay, je moet er thuis wel voor werken. Daarom werk ik ook samen met een deejay-winkel, zodat mijn leerlingen met wat korting eigen materiaal kunnen aankopen.”

Vullen de kampen zich snel?

“Er zijn veel kinderen die zich aanmelden, de kampen zijn zeker in trek. In de krokusvakantie was alles uitverkocht. Ik organiseerde twee kampen van elke keer drie dagen en dat voor maximum acht deelnemers. Ik hou het bewust wat beperkt, je moet leerlingen natuurlijk ook kunnen begeleiden, zonder dat ze te lang moeten wachten op elkaar. Dan verliezen ze hun concentratie wel eens.”

“Maar er is zeker vraag naar deejay-lessen. De leerlingen komen echt van overal, zelfs van de kust rijden ze tot hier. In de DJ school komt jong en oud langs, deze week had ik zelfs een klant van 57 jaar. Het valt wel op dat er vooral jongens naar de lessen komen, maar tijdens het afgelopen kamp was er ook een meisje van 14 jaar bij. Ik moet zeggen, ze deed dat echt heel goed, was er rap weg mee. Als zij wat oefent, komt ze er wel.”

Wat brengt de toekomst nu nog?

“Dit jaar zijn er nog kampen in de paas- en zomervakantie. Je kan intekenen voor 7 tot 9 april of 14 tot 16 april. Ook is er een kamp van 8 tot 10 juli en van 5 tot 7 augustus. Daarnaast vier ik dit jaar mijn 25ste verjaardag als DJ Onix. Er staat dus zeker nog een verrassing op het programma, maar daar kan ik nu nog niets over vertellen.”

Meer informatie via tieltsedjschool.com