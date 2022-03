Dirk en Bruno schenken 14 hectare natuurgebied aan Natuurpunt De Torenvalk

Natuurpunt De Torenvalk heeft er met het Walbos langs de Axpoelmolenstraat in Kanegem op één klap 14 hectare natuurgebied bijgekregen. Dirk Goethals en Bruno Beirnaert droegen na een jarenlange samenwerking met de vereniging hun graslanden en landerijen immers over aan de natuurvereniging.

Dirk en Bruno hadden de grond sinds 2008 in hun bezit en kwamen kort nadien in contact met Noël Lievrouw, erevoorzitter van De Torenvalk. “Hij was onmiddellijk enthousiast over wat we aan het uitrichten waren en we spraken af om de biodiversiteit van het gebied gezamenlijk te monitoren. Na vijf jaar was het kale landschap helemaal omgetoverd”, vertelt Dirk trots.

Ook het dierlijke leven nam doorheen de jaren gestaag toe. “Samen met Natuurpunt De Torenvalk telden we elk seizoen de soorten”, gaat hij verder. “Zo klokten we de laatste keer af op 35 vogelsoorten. Jaarlijks werden ook vlinder- en vroegmorgenwandelingen georganiseerd in het gebied of werd er gezocht naar nachtvlinders en zeldzame planten. Ook kwamen er nestkasten voor de steenuil en de torenvalk.”

Waardering

“De waardering die we kregen van de vereniging deed ons veel deugd en het werd voor ons vanzelfsprekend dat het gebied vroeg of laat in handen zou komen van Natuurpunt. Al onze inspanningen zouden immers teloor gaan mocht het gebied in de verkeerde handen vallen. Nu weten we dat ons levenswerk in stand wordt gehouden en verdergezet. We hopen dat dit een voorbeeld kan zijn voor andere personen die gronden bezitten”, besluit Dirk. (TM)