De Grote Oversteek op Waregemse stadionvijvers eert overledenen

De eerste van een reeks activiteiten in Waregem naar aanloop naar de jaarlijkse trektocht richting begraafplaatsen is De Grote Oversteek op vrijdagavond 20 oktober.

Vrijdagavond laat het stadsbestuur drijvende lantaarns te water op de stadionvijvers in het Regenboogpark, als eerbetoon aan alle overleden dierbaren. “In een sfeervol kader met livemuziek kan elke bezoeker een boodschap schrijven op de vele kaarsjes”, duidt schepen van Evenementen Pietro Iacopucci (CD&V).

De Grote Oversteek duurt van 19 tot 22 uur, de toegang is gratis. Diezelfde avond is acteur Johan Terryn te gast in cc De Schakel met een luchtige voorstelling over het thema ‘spijt’.

Vanaf 24 oktober worden er bovendien warme troostplekken gecreëerd op de begraafplaatsen. Er is ook ruimte voor kunst en muziek tijdens de aanloop naar 1 en 2 november.

