De dag van de trage weg lokt 90 geïnteresseerden in Eernegem

De dag van de trage weg was een groot succes. Er waren 90 inschrijvingen voor een gidsentocht in het vernieuwde landschapspark De Stationsput. De bevoegde gemeentelijke diensten moesten zelfs geïnteresseerden weigeren en doorverwijzen naar de twee bewegwijzerde wandelingen die de lokale wandelclub had uitgestippeld.

Het lokale bestuur organiseerde op zondag 16 oktober een dag van de trage weg. De organisatie gebeurde in samenwerking met de Wandelclub de Kasseistappers Eernegem en Tuinhier Ichtegem, die dit jaar haar 80ste verjaardag viert. “Vorig jaar werd, ter gelegenheid van de dag van de trage weg, een nieuwe trage weg geopend in Ichtegem”, vertelt bevoegd schepen Celesta Muylle.

“Dat was toen goed voor zo’n 70 belangstellenden. Jaarlijks kan de activiteit dus rekenen op veel bijval van het publiek. Dit keer hebben we beroep gedaan op boswachter Koen Maertens en historicus Koenraad Vandenbussche om de twee groepen te voorzien van deskundige uitleg. Koen Maertens deelde zijn kennis over de plaatselijke flora en wist te verrassen met heel wat interessante en opmerkelijke eigenschappen van de verschillende planten en bomen die rond de stationsput te vinden zijn.”

Geschiedenis

“Historicus Koenraad Vandenbussche beschreef de geschiedenis van de trage wegen, gelinkt aan de opkomst van de fiets en de auto. Ook de geschiedenis van de Stationsput kwam aan bod. De samenwerking met Tuinhier en wandelclub de Kasseistappers bleek een schot in de roos. Tijdens het drankje achteraf bleek iedereen uiterst opgetogen met het initiatief.”