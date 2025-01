Chocolatier Olivier Willems maakt ‘special edition Ensorpraline’ voor Filmfestival Oostende: “Een ietwat mysterieuze look”

Voor het jaarlijkse Filmfestival van Oostende dat eind deze week begint, heeft de Oostendse chocolatier Olivier Willems een speciale uitgave gemaakt van zijn ondertussen bekende Ensorpraline. “Het is een nieuwe creatie geworden, gebaseerd op de bestaande Ensorpraline”, vertelt hij.

De vorm van de praline is dezelfde, het bekende masker, typisch voor Ensor. Maar de kleur en de vulling van de ‘special edition praline’ verwijzen naar het filmfestival. “De pralines zijn te verkrijgen in het rood en het zwart, telkens in brons gespat”, zegt hij. “Daardoor krijgen ze een ietwat mysterieuze look.”

“De rode kleur verwijst naar de rode loper, waar de acteurs en de cast van het filmfestival vanaf eind deze week hun opwachting zullen op maken”, zegt Olivier. “Als vulling voor de praline heb ik voor praliné gekozen, met knettersuiker. Dat geeft de praline een speels karakter. Vanaf eind deze week knettert het in Oostende, met alle sterren en vedetten die er de revue zullen passeren.”

Olivier Willems is al jaren trouwe sponsor van het Filmfestival Oostende. “Tijdens de opening van het filmfestival worden acteurs en genodigden getrakteerd op chocolade. De pralines liggen op de hotelkamers waar ze verblijven. Het is een eer te weten dat de sterren van het witte doek mijn pralines proeven. En, mooi meegenomen, de praline is en blijft nog even te koop ook na het filmfestival, want ze is ideaal als geschenk voor valentijn met die mooie rode kleur.”

Ook sterren

Behalve de pralines, maakt chocolatier Olivier Willems ook chocolade sterren van zo’n 20 cm groot voor de master, de cast en de BV’s van het filmfestival.

De traditionele Ensorpraline, die gecreëerd is naar aanleiding van het Ensorjaar, is trouwens een groot succes en heeft sinds kort het label ‘100% West-Vlaams’ gekregen. “We hebben er al meer dan 200.000 van verkocht”, zegt Olivier. “Het is mooi naar duurzaamheid toe dat we de vorm hebben behouden en er nu voor het filmfestival een nieuwe creatie van hebben gemaakt.”