Smullen van en met James Ensor: ook Ensorpralines en binnenkort Ensormenu’s

Dat 2024 het jaar van James Ensor moet worden, wist u al. Naast veel kunstzinnige initiatieven springen ook handelaars op de kar. In het Ensorjaar krijg je bij tal van handelaars een speciale winkeltas en ontdek je in etalages allerhande kunst. Maar wist je dat je Ensor ook kan proeven?

Chocolatier Olivier Willems: “Link met kunst is niet veraf” Chocolatier Olivier Willems pakt uit met een speciale Ensorpraline. “Hier droomde ik al lang van”, opent Olivier. “In Antwerpen hebben ze handjes, in Brugge zwaantjes en ik was al een poosje op zoek naar een unieke Oostendse creatie. Verschillende keren kwam James Ensor naar voren als invalshoek, maar pas nu met het Ensorjaar is er een echt ankerpunt.” Eigenlijk mag er niet gesproken worden van één praline, maar wel van een uniek doosje met daarin twee of vier verschillende creaties. “De pralines hebben de vorm van een masker, een duidelijke verwijzing naar de vele schilderijen van Ensor. Ook de smaken verwijzen naar de meester. De donkere praline wordt gekenmerkt door een smokey ganache of gerookte chocolade, gezien Ensor nogal van tabak hield. Twee andere pralines verwijzen naar zijn Engelse achtergrond en hebben enerzijds een thee- en anderzijds koffiearoma. De vierde praline bestaat uit hazelnootpraliné met een snuifje zeezout”, maakt Olivier Willems een bruggetje naar de zee, het strand en de toeristische souvenirwinkel van Ensors ouders. “Ik vind de smaken zeer toegankelijk. Niet onbelangrijk: we gebruiken hiervoor ook fairtradechocolade. Het volledige plaatje klopt, want zowel de verpakking als de mal waarmee we de pralines maken, zijn duurzaam.” Misschien nog opvallender dan de lekkere pralines is de bijzondere verpakking. “Wanneer je het doosje uit de sleeve schuift, zie je een schilderij van Ensor. Daarna klappen twee luikjes open en daarin zitten de pralines. De link met kunst is dus niet veraf. Als chocolatier speel ik zelf ook graag met kleur. Wie onze winkels in de Alfons Pieterslaan 120 of op Oosteroever bezoekt, herkent meteen onze kleurrijke pralines, die meestal een fruittoets bevatten. Kleuren maken mensen happy, en dat is in kunstwerken niet anders.”

Jeremy Levecke en Els Vanbiervliet. © Peter MAENHOUDT

Els Vanbiervliet (restaurant Belle de Jour): “Vereerd te mogen aan meewerken”

Ook bij de Oostendse restaurants wordt de meester tijdens het Ensorjaar in de verf gezet. Heel wat chefs laten zich inspireren door James Ensor en toveren een kunstwerk op het bord van de restaurantbezoeker. Het culinaire luik krijgt volgende maand nog definitief vorm, laat Toerisme Oostende weten. Via sociale media raakte al bekend dat Belle de Jour, Paroles Paroles, Cultuurcafé, Willem Hiele en AMY MARY een speciaal menu zullen samenstellen. Hoeveel deelnemers er precies zijn, wordt nog even geheim gehouden. “Waarom wij meedoen? Onze restaurantinrichting is gebaseerd op de werken van Jean Brusselmans (1884-1953), afkomstig uit het Brusselse. Hoewel niet letterlijk beschreven, is er een grote kans dat hij Ensor heeft ontmoet. Brusselmans kwam namelijk regelmatig naar Oostende om te schilderen”, vertelt Els Vanbiervliet, die samen met chef Jeremy Levecke Belle de Jour uitbaat. “Om kunst te vertalen naar een gerecht moet je echt wel gaan abstraheren. Hoe ons Ensormenu er precies zal uitzien, kan ik nog niet zeggen. Het kan nog alle kanten op. We gaan alvast mee op het ritme van de seizoenen. Honderd procent zeker zetten we een Ensoriaanse pavlova als dessert op de kaart, een bord om te delen. De inspiratie hiervoor komt van het werk De baden in Oostende. Het fruit zal een hoofdrol vertolken, in plaats van mensen. Je kan echt een schilderij in het dessert zien.” Dat de horeca een rol speelt in de Ensoriaanse feestvreugde stemt de sector blij. “Oostende verwacht heel veel volk voor het Ensorjaar. We zijn vereerd om hieraan te mogen meewerken. Ensor is een kunstenaar van wereldniveau. New York, Tokyo, Parijs, Londen: alle grote kunststeden bezitten werk van hem. Kritisch was hij zeker, ja. Maar zo zijn Oostendenaars. Het moet niet gewoon goed zijn; het moet héél goed zijn of we geven je mee met de golven, masker en al.”