CD&V jent Vooruit met enquête over Brugse ziekenhuisfusie op Facebook

Het zit er weer bovenarms op tussen coalitiepartners CD&V en Vooruit in Brugge. Met een enquête op Facebook pookt ‘Brugse CD&V Lijst Burgemeester’ in het gevoelige dossier van de ziekenhuisfusie. OCMW-voorzitter Pablo Annys is not amused.

Met een rondvraag op haar Facebookpagina heeft Brugse CD&V Lijst Burgemeester vorige week definitief de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 in gang getrapt. Al wie deze politieke partij volgt, mocht ja of nee antwoorden op de vraag of een fusie van de beide Brugse ziekenhuizen aangewezen is, voor de beste gespecialiseerde zorg op de juiste plaats.

Stand van zaken

Na vijf dagen hadden 443 volgers hun mening gegeven. En die is erg verdeeld, met fans van beide ziekenhuizen en spitante opmerkingen. Schepen voor Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit), voorzitter van het AZ Sint-Jan, moet op maandag 25 september een stand van zaken geven in dit dossier. Want Vlaams Belang ruikt ruzie tussen de coalitiepartners, Yves Buysse interpelleert de schepen tijdens de gemeenteraad.

Pablo Annys wijst fijntjes op de vele negatieve reacties op die CD&V-enquête. Vooruit en CD&V staan in deze materie lijnrecht tegenover elkaar: de christendemocraten pleiten onomwonden voor een fusie tussen het AZ Sint-Jan en het AZ Sint-Lucas, de socialist Pablo Annys is meer gewonnen voor een netwerk tussen vier ziekenhuizen in de regio.

KOM4

“De twee Brugse ziekenhuisdirecties wensen liever de samenwerking te intensifiëren via het netwerk voor de Kust, het Ommeland en het Meetjesland (KOM4), waarvan ook AZ Alma Eeklo en het Oostendse revalidatie ziekenhuis BZIO deel uitmaken”, zegt de schepen voor Sociale Zaken. Hij stelt dat ook de ziekenhuizen aan de kust zich hergroeperen, nadat de Knokse, Veurnse en Oostendse ziekenhuizen uit KOM8 traden. “Gestaag wordt de samenwerking binnen ons netwerk diepgaander”, aldus Pablo Annys.

Hefboom

Doenja Van Belleghem (CD&V) vindt de fusie van Sint-Jan en Sint-Lucas tot één AZ Brugge absoluut noodzakelijk: “Eén sterk ziekenhuis in Brugge, met betaalbare en innovatieve zorg, moet onze positie versterken in het veranderend ziekenhuislandschap. Kortrijk en Roeselare tonen aan dat een fusie een hefboom is tot verdere ontwikkeling, waarvan patiënten en zorgverleners beter worden.”