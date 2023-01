Bram Tuytens is de Krak van Meulebeke: “Ik ben heel fier op onze 8-koppige bestuursploeg”

Bram Tuytens is met zijn 24 lentes een van de oudste leden van de Meulebeekse KLJ-afdeling. Dit vormt geen sta-in-de-weg om als voorzitter van die bloeiende jeugdvereniging wekelijks boeiende activiteiten aan het jonge volkje voor te schotelen en er zelf aan deel te nemen.

“Ik was al verwonderd toen de vraag mij gesteld werd om mij kandidaat te stellen voor Krak van de gemeente”, aldus Bram. “Het was een complete verrassing dat ik als Krak van de Meulebeke 2022 verkozen werd. Ik wil eerst en vooral iedereen bedanken die voor mij heeft gestemd.”

Bram Tuytens Privé Bram Tuytens werd geboren op 3 maart 1998 in Izegem. Hij is de zoon van Marc Tuytens en Sandra Demaeght. Bram heeft drie zussen: Kimberly, Joke en Isabelle. Loopbaan Bram studeerde tuinbouw aan het PTI in Kortrijk. Hij begon op 16-jarige leeftijd als jobstudent bij tuinier Verscheure en is er intussen al enkele jaren werkzaam. Vrije tijd Bram rijdt graag met de tractor en beschouwt ritjes met de quad als een prima vorm van ontspanning. De KLJ, waar hij al enkele jaren voorzitter van is, neemt een grote hap uit zijn vrije tijd. Rest dan nog de vrienden en de vriendin die eveneens de nodige aandacht verdienen.

Blitzcarrière

Bram Tuytens maakte als lid van de KLJ een ware blitzcarrière mee. In 2015 maakte hij, op aanraden van een vriend, zijn entree bij KLJ Meulebeke. “Het was tijdens de feestelijkheden van 90 jaar KLJ Meulebeke in 2015 dat we besloten toe te treden tot die leuke jeugdbeweging. In januari 2018 werd ik bestuurslid en nog een paar maanden later verkoos men mij tot voorzitter in opvolging van Ruben Rosselle. Ik mag fier zijn op het 8-koppig bestuur dat instaat voor 145 leden en hen wekelijks een portie boeiende activiteiten aanbiedt. In 2022 waren onze hoogtepunten ongetwijfeld De nacht van de Stier, de allereerste fuif die na de coronaperikelen mocht doorgaan. Een kleine week voor de fuif werd ons meegedeeld dat we een andere locatie dienden te zoeken. Moeilijk gaat ook, we slaagden in ons opzet en de fuif werd een megasucces. Dat mag ook gezegd worden van ons feestweekend in september. Zowel de maaltijd op vrijdagavond, de fuif op zaterdagavond en het trekkertrek-programma de zondagnamiddag lokten heel veel volk. Vergeten we ook niet dat we vorig jaar een onvergetelijke vierdaagse kampbelevenis hadden in Peutie. 2022 zal ik me blijven herinneren als mijn allereerste deelname aan het KLJ-toneel, eveneens een vaste constante in onze jaarwerking. Ik kreeg de hoofdrol toebedeeld in het stuk Eén is geen. Toegegeven, ik heb meer gestudeerd om mijn rol glansrijk te vertolken dan dat ik ooit studieboeken heb geopend tijdens mijn humaniorajaren. Het toneel heeft me nu in zijn greep en volgend jaar ben ik terug van de partij.”

Wat brengt 2023?

“Het nieuwe jaar is voor mij in optimale omstandigheden begonnen, want enkele weken geleden vond ik de ware liefde in de persoon van Anne-Marie Vanhaelst uit Ingelmunster. Dit vergt nu een totaal andere tijdsbesteding, wat niet betekent dat ik alle bruggen achter mij ga opblazen. Dit allerminst. Ik had al aangekondigd dat ik in september 2023 afstand doe van mijn voorzitterschap bij de KLJ. Ik heb er heerlijke momenten aan beleefd, maar het is een niet te onderschatten taak. Je bent een voortdurend aanspreekpunt dat steeds kant-en-klare oplossingen op zak moet hebben. De verantwoordelijkheid die op jouw schouders rust, is niet te onderschatten. Ik zie in de huidige bestuursleden heel wat potentiële opvolgers voor het voorzitterschap en daarenboven verlaat ik de KLJ niet. Ik ga nu eens alles terug beleven als een volwaardig lid. Verder zou ik graag ook nog wat tijd besteden aan mijn hobby en dat is tactor pulling.”