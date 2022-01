Binnenkijken in een gerenoveerde Oostendse stadswoning: Satellietwoning aan zee

Waarom iets nieuws verzinnen als het origineel gewoon goed is? Architect Sven Grooten renoveerde met zijn team van B-bis architecten voor zijn gezin een 19de-eeuwse Oostendse stadswoning volgens de oorspronkelijke bouwkundige constructies. Een satellietwoning aan zee, waar werk en rust goed samengaan. Net ver genoeg en niet te ver van hun thuis in Brussel.

Probeer maar eens niet verliefd te worden op de Brusselse woning van Sven Grooten. Een huis van Willy van der Meeren, een van dé voorbeelden van de modernistische architectuur in België. En toch is er meer. Want Sven renoveerde voor zijn gezin een satellietwoning in Oostende. Als architect en algemeen leider van B-architecten, B-bis en B-city viel zijn keuze op een 19de-eeuws burgerhuis, inclusief een onverwacht sobere neorococo gevel in pleisterwerk.

“Ons huis in Brussel is op en top functionalisme, waar je leeft in ruimtes die met elkaar communiceren en in elkaar overvloeien. Er kan geen groter contrast zijn met de woning in Oostende, waar elke kamer gelijk is, maar net te groot of te klein om functioneel te zijn. Je kan elke kamer als het ware inwisselen. De slaapkamer is even groot als de keuken en even groot als de living. En net die eenvoud in bouwstijl fascineert en brengt rust.”

Meteen verkocht

Na lang een vakantiewoning te huren op permanente basis in Oostende, was het voor Sven en zijn partner Katleen duidelijk dat ze iets zouden kopen in de stad waar ze zo verweven mee zijn. Geen eindeloze zoektocht, maar wel een tip van vrienden leidt hen naar een openbare verkoop.

Elke kamer is gelijk, maar net te groot of te klein om functioneel te zijn

“Ondanks de schrijnende uitgeleefde toestand van de woning, was ik meteen verkocht”, vertelt Sven. “Er waren vooral projectontwikkelaars aanwezig die de woning wilden kopen om hier appartementen te bouwen. Maar ik ben blijven bieden, omdat ik dit huis absoluut niet wilde afbreken, maar behouden en terugbrengen naar zijn originele bouw. En het is me gelukt. (lacht) Hier woon je in een rustig deel van het centrum, vlak naast een mooi groen park. De woning ligt niet te ver van het strand, maar ook niet aan het strand. En met een afgeschermd en compact zuidgerichte stadstuin. Je profiteert hier van de drukte van Oostende, maar je hebt er geen last van. Wat het een leuke plek maakt om te wonen.”

De Grote Post

Sven en Katleen hebben zich nooit afgevraagd waarom het Oostende moest zijn. De lokroep van de zee is een verhaal van ontspanning en boeiende werkopdrachten. “B ontwerpt duurzame projecten van deurklink tot stadsontwerp, met als doel de levenskwaliteit van mensen te verbeteren. Om die missie te bereiken, hebben we ons team opgesplitst in B-architecten, B-bis en B-city als extra bedrijfstakken waarbij B-architecten stadsgebouwen ontwerpt, B-bis zich onder meer richt op kleinschaligere architectuur en interieurontwerp, terwijl B-city stedenbouwkundige projecten voor zijn rekening neemt.”

Sven is enorm gefascineerd door publieke en culturele gebouwen. Toen de stad Oostende destijds een wedstrijd uitschreef om het monumentale postgebouw van architect Gaston Eysselinck uit 1953 om te vormen tot een bruisend cultuurhuis, haalde B-architecten de opdracht binnen. “Gaston Eysselinck is een heel bijzondere figuur in de Vlaamse architectuurwereld. Het was dan ook een grote eer het laat-art-decogebouw te kunnen transformeren van een postgebouw tot een kunst- en cultureel centrum. Ik heb de grote overzichtstentoonstelling Bij Ensor op bezoek mee vormgegeven in Mu.Zee en was als externe expert betrokken bij de kwaliteitskamer van Oostende. Katleen werkt in de theaterwereld en heeft Dansand! hier opgericht samen met Hendrik Tratsaert. Een festival voor hedendaagse dans op en rond het strand. Ze cureerde vier edities.”

Totaalrenovatie

Ondanks de totaalrenovatie was het huis in één jaar woonklaar. “Bij de aankoop wist ik dat alles veranderd zou moeten worden. Van het niet-geïsoleerde originele dak tot de oude ramen en het rotte buitenschrijnwerk, de vernieuwing van de elektriciteit en de nieuwe bepleistering van de gevel. De woning was uitgeleefd en het regende binnen. De kelder was helemaal betegeld, maar door vochtproblemen waren alle tegels losgekomen. De originele plankenvloer hebben we kunnen behouden, mits grondig op te schuren, retoucheren en vernissen. De deuren zijn gerecupereerd net zoals de mooie tegels in de inkomhal. Alle houten buitenschrijnraamwerk is nieuw, maar gemaakt volgens de mouluren zoals we ze gevonden hebben met dubbel glas en geïsoleerde profielen. De verhoudingen van alle kamers hebben we bewust teruggebracht naar de originele en de aparte trappenhal is behouden.”

De meubels in Poolse den zijn gemaakt volgens de zaagplannen van Enzo Mari

Samen met de tijd en de vele verhalen groeit het interieur langzaam. “We houden de inrichting bewust minimaal – in contrast met onze woning in Brussel – maar elk seizoen komt er wel iets bij van kunst. Katleen en ik omringen ons hier graag met werken die op de een of andere manier gelinkt zijn met Oostende. Zo hebben we op de eerste verdieping of ’t schoon verdiep (lacht) een werk van mijn goeie vriend Zaza, cartoonist en Oostendenaar. Er hangt ook een werk van Ellen Pil, een jonge kunstenares die hier in 2019 een maand resideerde om inspiratie op te doen. En in de eetruimte beneden staat er een foto van Ensor, een cadeau van de voormalige directeur van Mu.Zee uit dank voor mijn werk voor de overzichtstentoonstelling Bij Ensor op bezoek.

Enzo Mari

Spitsvondig en tijdloos. Op elke verdieping ontdek je hier meubels van Enzo Mari, een Italiaanse architect voor wie Sven een grote bewondering heeft. “Zijn brutale en simplistische ontwerpen zijn een esthetische aanvulling op de eenvoudige sfeer van onze woning. De boekenschap in de zitruimte, de grote eettafel in de keuken en onze bedden zijn getekend door Mari. Wat een boeiend verhaal kent. Tijdens de jaren zeventig was er een grote economische crisis en hadden de architecten bijna geen werk. Als antwoord en kritiek op die economische crisis bedacht Enzo Mari een systeem om meubels te ontwerpen aan de hand van een zaagplan. Een beetje Ikea avant la lettre. Je kocht een boekje met snijplannen van je gewenste meubel om volgens de juiste verhoudingen en maten je eigen hout te verzagen en aan elkaar te schroeven. Als je nadien naar Mari een foto verstuurde van het meubel dat je gemaakt had, bezorgde hij je een meubelcertificaat met de vermelding ‘Dit is een echte Enzo Mari’. Zo kon iedereen met zijn eigen middelen en houtsoort een goed, degelijk meubel maken. En zo hebben wij volgens zijn principe en originele zaagplannen enkele meubels laten maken met Poolse den. De meest arme houtsoort, met duidelijke nerven, wat helemaal past bij de identiteit van de woning”, besluit Sven.

www.b-architecten.be – www.b-bis.be – www.b-city.be.





Woon-ID – Het gezin: Sven Grooten (50), zijn partner Katleen Van Langendonck (50), dochter Mira (20), zoon Zikko (16) en de negen maanden oude golden retriever Pippa. – Sven is architect en algemeen leider van B-architecten, B-bis en B-city. Katleen werkt onder meer bij Europalia Arts Festival als coördinator podiumkunsten en literatuur. – Bouwjaar: 1923. – Renovatiejaar: 2017. – Bewoond: 2017. – Bewoonbare oppervlakte: 263 m² op een perceel van 126 m². – Architect: B-bis architecten, de tak van B-architecten die zich onder meer op kleinschaligere architectuur en interieurontwerp richt.