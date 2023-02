Binnenkijken in een karaktervolle hoeve in Veurne

Tussen de velden in Veurne genieten Stefanie en Tyaz van de weidse vergezichten. Ze vonden er een tweehonderd jaar oud boerderijtje, dat ze na een pittige renovatie nog verder nieuw leven willen inblazen. Hun dochtertje kan zich alvast volop uitleven in de grote tuin.

Een Facebookbericht met enkele foto’s en de melding dat er weldra meer info zou volgen. Meer hadden Stefanie en Tyaz twee jaar geleden niet nodig om een plaatsbezoek aan te vragen, waarna ze de snelle klik met hun droomwoning alleen maar bevestigd voelden.

“Vóór onze huizenjacht woonden we drie jaar in een appartement in De Panne, waar we naar meer ruimte en rust snakten. We richtten ons vizier dus op de boerenbuiten, maar tegelijk moest er voor Tyaz zijn job een vlotte verbinding zijn naar de snelweg. Die unieke combinatie vonden we hier in Eggewaartskapelle, een deelgemeente van Veurne”, vertelt Stefanie.

In ere hersteld

Afgaand op de jaartallen die in de balk boven de houtkachel staan gegraveerd, veronderstelt Tyaz dat de hoeve daar gebouwd is in 1826 en heropgebouwd werd in 1998.

“Voor we hier introkken, hebben we het landhuisje zelf verder in ere hersteld. Zo gaven we de gevels een verse laag verf, behandelden we de eiken balken en hebben we ook elke dakpan met de hand schoongemaaakt en teruggelegd. Tegelijk maakten we de woning toekomstbestendig, met nieuwe dakisolatie, een regenwaterput en alvast voorzieningen voor een eventuele laadpaal op de oprit. Allemaal werkzaamheden die we al achter de rug wilden hebben tegen dat onze baby er zou zijn”, zegt Tyaz.

Het antieke gasfornuis in de keuken biedt – letterlijk en figuurlijk – veel warmte

Al duurde die renovatie veel langer dan gepland, ondanks de hulp van familie en vrienden. “Zo’n oude woning barst als het ware uit haar voegen van het karakter, maar het nadeel is dat wij niet over de originele bouwplannen beschikten. Dat leidde tot enkele onaangename verrassingen en ook de slechte weersomstandigheden brachten vertragingen met zich mee. Voor het dak hadden we bijvoorbeeld op drie weken gerekend, maar daar zijn we uiteindelijk vier maanden aan bezig geweest”, herinnert Tyaz zich.

Voldoende redenen om de verbouwing al meermaals binnensmonds te hebben vervloekt, al maakt de buurt dat meteen goed. “We hebben leuke, jonge buren, met wie we graag uitgebreid aperitieven. Tafelen doen wij ‘s winters in de keuken, waar het antieke gasfornuis – letterlijk en figuurlijk – veel warmte biedt. In de zomer zitten we graag achteraan in de tuin, omringd door landbouwgrond en met zicht op de kerktoren van Alveringem”, wijst Stefanie.

Nog vol plannen

Die tuin is misschien wel té groot en vergt veel onderhoud. “Maar zo hebben we hier evenwel alle ruimte om de woning uit te breiden, wat we ook effectief van plan zijn. Vooral boven komen we nu met onze slaapkamer en die van Lupe wat plaats tekort, terwijl we er nog een badkamer en extra kamers willen. Beneden maken we in de geplande aanbouw dan weer plaats voor een apart bureau”, blikken ze vooruit.

En ook buiten zijn er nog volop plannen, want daar willen ze allebei hun eigen werkplek. “Ik wil de vervallen pipowagen opsmukken tot een atelier waar ik mijn bloemstukken kan maken en ook workshops kan houden”, glundert Stefanie. “Ik droom dan weer van een nieuw te bouwen ‘veredeld tuinhuis’, waarin ik al mijn werkmateriaal kan opbergen”, besluit de handige Tyaz.

Woon-ID – Stefanie Lauwereins (31) werkt als verkoopster en is floriste in bijberoep. Tyaz Pitteljon (29) is freelancegeluidstechnicus. – Ze zijn nu zes jaar samen en hebben een dochtertje, Lupe (1,5). – Na de eerste renovatiewerken namen ze vorig jaar hun intrek in hun woning in Veurne. – Het huisje staat op een perceel van zo’n 3.000 m2. De bewoonbare oppervlakte meet momenteel 150 m2.