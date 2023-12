“Bier van te kleine aardappelen”: Stavelse studente Manuela (20) werkt mee aan uniek project

Studente Manuela Landerwyn (20) uit de Notelaarstraat heeft samen met een groepje medestudenten van de Vives Hogeschool in Roeselare een opvallend project uitgewerkt. Om de aandacht te vestigen op voedselverspilling brachten ze met aardappelen die niet geschikt zijn voor de klassieke voedselketen het Patatjesbier op de markt.

Manuela Landerwyn is de dochter van Dominique en Inès Caestecker, ze is een echte Stavelse en momenteel derdejaarsstudente dierenzorg in Vives Roeselare. Het is een heel brede opleiding die haar veel zal hebben bijgebracht over de biologie, verzorging, training en het gedrag van dieren. Later wil ze wellicht iets met paarden gaan doen. Maar eerst staan onder meer nog enkele stages en een eindejaarsreis naar Zuid-Afrika op de planning.

Onderneming

“Voor het vak bedrijfsmanagement moesten we het voorbije jaar samen met een groepje medestudenten een onderneming opzetten”, vertelt Manuela. “Ontwikkel een innovatief product, luidde de opdracht. Onze docent tipte het thema van voedselverspilling en zelf dachten we aan het brouwen van een speciaal biertje. De ouders van mijn medestudent Florian Vandenbussche hebben in Brugge brouwerij ‘Fort Lapin’, iets wat ons misschien wel goed van pas kon komen! We zochten op welke groenten en fruit het vaakst weggegooid worden en kwamen uit bij de aardappel. Aardappelen die mismaakt of licht beschadigd zijn, komen niet in de winkel terecht, maar kunnen wel perfect gegeten worden. Hetzelfde met kleine aardappelen die door de mazen van de oogstmachine vallen. Van de Maalderijhoeve in Wielsbeke kregen we een hele lading van die te kleine aardappelen gesponsord. De verwerking van aardappelen in bier is echt niet zo ver gezocht. Mout is een zetmeelbron die tijdens het brouwproces door enzymen wordt omgezet in fermenteerbare en niet-fermenteerbare suikers. Het zetmeel in aardappelen kan juist hetzelfde doen. Onze lading aardappelen ging naar Fort Lapin voor verwerking: koken, pletten en uiteindelijk ook de pulp er uit halen. Want het is natuurlijk niet zo dat er in ons Patatjesbier nog stukjes aardappel zitten!”

Duizend liter

De studentenonderneming van Manuela liet in Brugge duizend liter Patatjesbier brouwen, goed voor 3.100 flesjes van 33cl. Het is een licht biertje geworden met 6 procent alcohol.

“Zelf drink ik geen bier, dus ik heb nog niet geproefd”, glimlacht Manuela. “Papa proefde wel al en hij vond het best lekker. 85 procent is op vandaag al verkocht maar uiteraard streven we naar honderd procent. Onze grootste kost was de brouwkost die rond de 4.000 euro lag. De brouwer kunnen betalen, was dus onze grootste zorg… Die factuur is ondertussen al vereffend. Als startkapitaal haalden we bij 20 mensen 200 euro aan aandelen op: 10 euro per aandeel was dat. Op dit moment is ons aandeel 40 euro per stuk waard. We zullen onze aandeelhouders dus een mooie winst kunnen uitbetalen. En tot slot mochten wij onze werkuren factureren tegen 2 euro per uur. Dat is niet veel maar toch iets.”

Zonnegloed

Mensen die nog een bestelling zouden willen plaatsen, moeten snel zijn. De verkoopperiode loopt momenteel tot en met zaterdag 23 december al bestaat de kans dat die verlengd wordt. Op de Facebookpagina ‘Patatje’ is een link te vinden naar de website. En wie die weg te moeilijk zou vinden, kan eenvoudig een mailtje doen naar patatjebier@outlook.be.

“Zetmeel uit aardappelen doet precies hetzelfde als zetmeel uit mout”

“Een pakket van 6 flesjes kost 14 euro, een pakket van 24 flesjes 52 euro”, geeft Manuela mee. “Ik heb ook een fysiek verkooppunt gekozen: dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Vleteren. Dat was een heel bewuste keuze. De opbrengst van wat in de shop verkocht wordt, gaat integraal naar de 400 dieren die daar verblijven. Zij zijn dan weer mijn stokpaardje (glimlach). Het centrum liep tijdens de hevige regenval van november heel wat waterschade op en alle beetjes kunnen helpen. En zo is de cirkel van dit project helemaal rond voor mij!”