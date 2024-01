“Bedankt om 18 jaar naar mij te luisteren”: Waregemse burgemeester trapt 2024 af met laatste nieuwjaarsspeech

Op elf locaties konden de inwoners uit Waregem zondagmiddag klinken op het nieuwe jaar. Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) gaf er zijn achttiende en laatste nieuwjaarsspeech.

Het stadhuis liep zondagmiddag rond 11 uur aardig vol voor een gezellige nieuwjaarsreceptie tot kort na de middag. Ook in ontmoetingscentra Gaverke, Nieuwenhove, De Roose, ’t Klokhuis, De Coorenaar, De Linde, Eikenhove, SOBA Bilkhage, LDC De Karmel en PC Kamiano konden de inwoners samen klinken op een voorspoedig 2024.

Burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V), die zijn laatste ambtsjaar instapt, gaf er zijn achttiende en meteen ook laatste nieuwjaarsspeech. “Ondanks de oorlogen en gewapende conflicten wereldwijd was 2023 niet enkel kommer en kwel”, sprak hij de aanwezigen toe. “In Waregem was het ’t voorbije jaar opnieuw goed wonen, leven en werken. De kaap van de 40.000 inwoners hebben we ondanks jullie inspanningen net niet gehaald.”

366 dagen

“Het was een feestjaar met naast de traditionele afspraken ook de middagstad van de 1.000 km voor Kom op tegen Kanker en de bijzondere honderdste verjaardag van de Singing Schoolchildren. We openden nieuwe gebouwen, een brandweerpost in Sint-Eloois-Vijve en vergroenden park Casier, de visvijvers in Desselgem en de Zavelput in Beveren-Leie.”

“De Waregemse binnenstad werd zone 30 en Sportcentrum De Treffer kreeg een lift om de toegankelijkheid te verbeteren. Zo geraakt iedereen vlot binnen en klanten die na een wedstrijd iets minder stabiel zijn, ook weer buiten.”

De burgervader keek ook uit naar 2024. “Een jaar met 366 dagen, het nieuwe cultuurcafé bij De Schakel, de Regenboogbrug en het parkeergebouw, een all weather-piste en een nieuwe centrale boulodroom. 2024 wordt ook het jaar van onze kunstenaar Emiel Claus.”

Applaus

“Het wordt uiteraard ook een verkiezingsjaar, en dit is dus mijn allerlaatste nieuwjaarsspeech. Volgend jaar staat hier een nieuwe burgemeester met een nieuw schepencollege en gemeenteraad. Bedankt om achttien jaar naar mij te luisteren. Ik wens iedereen oprecht een heel goed, gelukkig en gezond 2024.”

De zaal reageerde met een luid applaus.