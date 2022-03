Al 100-tal vluchtelingen uit Oekraïne welkom in Zedelgem

#plekvrij, de federale oproep om vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen, wordt volop opgevolgd door het gemeentebestuur. Zorgcentrum OC Cirkant en al 26 gastgezinnen tonen zich blijvend solidair. De gemeente schonk ook 5.000 euro aan Rode Kruis Vlaanderen voor dringende humanitaire hulp.

Sinds de oorlog door Oekraïne raast, worden de vluchtelingen die de grens met de Europese Unie oversteken, over de EU-landen gespreid. Lokale besturen bieden via de federale regering waardige opvangplaatsen en materiële hulp aan. “Wat kunnen wij als lokale overheid doen, om in Zedelgem een aantal lokale initiatieven te ondersteunen, te coördineren?”, vroeg Groen-raadslid Ivan Lahousse in de jongste gemeenteraad.

Aan het gemeentehuis wappert de vredesvlag. Om de steun en de opvang meer te organiseren, is het gemeentebestuur actief op twee vlakken. “De gemeente gaat zelf op zoek naar onderdak in Zedelgem, én ondersteunt gastgezinnen”, duidde burgemeester Annick Vermeulen. De gemeente bracht al deels in kaart waar geschikte huisvesting mogelijk is, zoals in de priorij Bethanië in Loppem, en de voormalige legerkazerne aan Vloethemveld. Vier studio’s van B&B ‘t Huttenest in de Ruddervoordsestraat en een leegstaande vleugel van OC Cirkant kwamen al uit de bus.

Elk gezin wordt gescreend

“Aan particulieren deden we ook de oproep ‘Heb jij een plek vrij?’ Gezinnen die zich geroepen voelen, kunnen zich snel melden via het digitaal formulier: www.zedelgem.be/plek-vrij-voor-oekraine. De gemeente bundelt de info voor de federale regering, en houdt de gezinnen op de hoogte. Vorige week was er een eerste informatie-avond in de Braambeier: mensen kregen toelichting en een map mee. Elk gezin wordt gescreend in het kader van het strafregister en woonstcontrole. We trachten zo goed mogelijk alle vragen te beantwoorden. Maar al 26 gezinnen willen zeker met opvang doorgaan. Dit is goed voor een 75-tal plaatsen. Als ze voldoen aan de voorwaarden vangen we al een 100-tal personen op.”

Nooddorp oprichten

Om de Oekraïense kinderen les te laten volgen, is er, ook regionaal, overleg met de scholen. Voor een mogelijk nooddorp in de regio zit burgemeester Vermeulen samen met haar collega’s van de buurgemeenten. De kazerne van de Civiele Bescherming in Jabbeke is een optie. “Blijf daar in de mate van het mogelijke goed over communiceren, ook binnen de gemeenteraad, opdat onze inwoners weten dat Zedelgem een warm hart toont”, vroeg raadslid Lahousse. “We zullen wellicht nog veel meer slachtoffers van de Oekraïense oorlog op de vlucht zien, ook in ons land.”