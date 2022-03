ABC Carnaval-uitbater Karim trekt naar Oekraïne:“Mensen mee terugnemen”

Normaliter staat de komst van zijn bestelwagen gelijk aan de start van een waanzinnig feestje. Dit keer wordt het een signaal van hoop. Menens ondernemer Karim Delahousse (33) vertrekt binnenkort richting Oekraïne om er hulpgoederen te gaan leveren. “Ik heb een bestelwagen, ik heb handen aan mijn lijf, dus ik kan helpen!” klinkt het overtuigd.

Voor het gros van Menenaars is Karim de patron van ABC Carnaval, het verhuurbedrijf voor feestkledij in de Barakken. De ondernemer heeft echter ook een sociale kant, iets waarmee hij zelf maar zelden te koop loopt. “De klik werd voor mij gemaakt tijdens de overstromingen die de Ardennen troffen afgelopen zomer”, verklaart de samaritaan.

“Ik zag hoe de mensen tegenover een bijna onoplosbaar probleem stonden en hoe onze eigen overheid een beetje de kat uit de boom keek. Zoals zovelen besloot ik toen ook om zelf de mouwen op te rollen en te gaan helpen. Via collega handelaars kon ik van alles verzamelen om dan uiteindelijk tot in de getroffen gebieden te laten brengen.3

De mensen vluchten voor vallende bommen, maar weten niet waar ze heen moeten, laat staan wat de toekomst zal brengen

“Bij het zien van de eerste beelden van de oorlog in Oekraïne kreeg ik opnieuw datzelfde gevoel. De mensen vluchten voor vallende bommen, maar weten niet waar ze heen moeten, laat staan wat de toekomst zal brengen. Politici proberen dan wel met diplomatie de zaken te kalmeren, maar ondertussen heb je wel miljoenen mensen op de vlucht. Het was duidelijk dat ik niet zomaar in de zetel kon blijven zitten, terwijl ik naar het nieuws keek. Ik heb een bestelwagen, ik heb handen aan mijn lijf, dus ik kan helpen!”

Medyka

De bestelwagen van Karim gaat mee naar Oekraïne. © CL

Karim begon verschillende NGO’s te contacteren en al snel werd zijn plan concreet. “Via een organisatie in Brugge kwam ik in contact met mensen die aan de Pools-Oekraïense grens wonen en daar een distributienetwerk op poten hebben gezet”, gaat hij verder. “Ik zal dus de bestelwagen vullen en naar ginder rijden, een trip van 1.600 kilometer. Eenmaal in Medyka, een gemeente aan de grens met Oekraïne, zullen zij de goederen van mij overnemen en op die manier gaan verdelen. De trip naar ginder doe ik alleen, maar ik hoop natuurlijk dat ik mensen kan meenemen, weg van het oorlogsgeweld.”

Via familieleden heeft Karim nauwe banden met VZW Payoke, die zich ontfermt over de slachtoffers van mensenhandel. Daar hoorde hij reeds de eerste van een ongetwijfeld lange lijst aan gruwelverhalen. “Er werd van bij de start van het conflict gevreesd dat mensenhandelaars opnieuw gouden zaken zouden doen, een vrees die meer dan gegrond was”, sluit hij af.

Ik zal dus de bestelwagen vullen en naar ginder rijden, een trip van 1.600 kilometer. Eenmaal in Medyka, een gemeente aan de grens met Oekraïne, zullen zij de goederen van mij overnemen en op die manier gaan verdelen

“Een eerste meisje dat hier werd opgevangen, vertelde over hoe ze gedurende de trip, van Polen naar België, door haar redder voortdurend werd verkracht. Ze verlaten de ene hel om in een andere terecht te komen. Zelf hoop ik vooral gezinnen in veiligheid te kunnen brengen.”

Pampers

Voor zijn trip is Karim nog steeds op zoek naar vooral medische producten om mensen te verzorgen en zaken zoals pampers. Wie zijn of haar steentje wil bijdragen, kan het materiaal afzetten in de ABC Carnaval winkel of kan telefonisch contact opnemen om verdere afspraken te maken.