50 portretten van vluchtelingen in de St.-Pauluskerk in Langemark

Wakker voor vrede confronteert en daagt de bezoeker uit met de tentoonstelling “50 Humans”. “Wie bereid is naar hun verhaal te luisteren, blijft niet onbewogen”, gaf Peter Peene het opzet aan.

De opening van de tentoonstelling 50 Humans in de St.-Pauluskerk wakkert de vredesvlam aan. “Niemand kon denken dat het initiatief zo’n actuele dwingende dimensie zou krijgen. Toen we meer dan 10 jaar geleden de eerste stappen naar Wakker voor Vrede zetten, is herhaaldelijk ons aanvoelen bevestigd dat vrede nooit verworven is. Oorlogen volgden. Vandaag is dat Oekraïne. Altijd zijn mensen slachtoffer van geweld waarvoor ze zelf niet kiezen. Altijd weer worden mensen op- en weggejaagd. Het zijn allemaal mensen die onze solidariteit en gastvrijheid verdienen zonder onderscheid in onze samenleving”, benadrukte Peter Peene.

Portretten en verhalen

Voor veel medestanders was 50 Humans een blij weerzien. Er kwamen net geen 250-mensen samen om te luisteren naar het verhaal van Abdulazez Dukhan (23). Hij fotografeerde 50 portretten van vluchtelingen die ophangen in de St.-Pauluskerk.Vredeswakes wil met het initiatief de verhalen van 50 vluchtelingen laten weerklinken van mensen die zich willen integreren en van hun leven hier het beste willen maken.

Oproep

Op het einde van de avond riep Peter Peene de deelnemers op zoveel mogelijk mensen warm te maken voor wie het – om welke reden ook – niet vanzelfsprekend vinden om naar de verhalen van 50 Humans te komen luisteren. “Het zou mooi zijn mensen te ontvangen die het niet zo begrepen hebben op al die nieuwkomers.”

De interviews werden afgewisseld met muziek van Tareq al Sayed, afkomstig uit Syrië. Hij bespeelde een oed, een Arabisch snaarinstrument. Hij trad eerder al op voor Wakker voor Vrede met de formatie Refugees for refugees. (pco)

Info: “50 Humans” loopt van 1 tot en met 31 maart in de Sint-Pauluskerk in Langemark. De toegang is gratis. Openingsuren tentoonstelling: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13-18 uur, woensdag en zaterdag van 10-18 uur en zondag van 11.30-18 uur.