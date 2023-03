45ste carnavalsstoet lokt een pak volk naar het centrum van Menen

De 45ste carnavalsstoet kon zondagnamiddag rekenen op de welwillendheid van de weergoden. Met fris, betrokken maar droog weer was het naar carnavalsnormen een ideaal weertype om uit de bol te gaan.

Een twintigtal carnavalsgroepen tekenden present voor deze eerste carnavalsstoet sinds 2020. Pechvogel van de dag was de Orde van de Akkerleuzen uit Maldegem. Hun drie wagenslange diepzeegevaarte, dat de voorbije weken een van de blikvangers was op carnavalsstoeten overal te lande, liet het net voor de aanvang van de stoet in Menen afweten. “Gisteren in Brugge verliep alles nog probleemloos. Vandaag waren we vier uur onderweg om hier vast te stellen dat de sturing defect is”, klonk het ontgoocheld bij de Akkerleuzen. Machteloos moesten ze toekijken hoe de stoet zonder hen uitreed.

Stad van de eeuwige werf

Het talrijk opgekomen publiek liet het alvast niet aan zijn hart komen. Langs het parcours zagen jong en oud hoe de kersverse Keizer Sunny I en Prins Carnaval Kurt I zich hoog op de prinsenwagen van hun nieuwe taak kweten.

Confrérie De Witte Koe haalde naar goede gewoonte het reilen en zeilen in Menen over de hekel. Met ‘Groeten uit Mjinde, badstad aan Leie’ staken ze de draak met de werf van de eeuw, voor de gelegenheid omgedoopt tot de eeuwige werf. Ook lokale politici ‘Patrick fotogeniek’ en ‘2024: Lust heeft nog dust’ ontsnapten niet aan de sarcastische blik van de Meense carnavalsgroep.