300 lopers trotseren slecht weer tijdens Warmathon in Menen: “Menenaars lieten zich van hun warmste kant zien”

Weer of geen weer: de lopers van de Warmathon lieten zich niet kennen. Een kleine 300 atleten gaven het beste van zichzelf, gedreven door de sfeer van De Warmste Week. Ewoud Turf slaagde in zijn opzet en klokte een marathonafstand af. Samen met Kasper Vandecasteele verzamelde hij zo 1.500 euro.

Regen, wind en weinig aangename temperaturen? Ze waren allemaal op het appel woensdag, tijdens de Warmathon. Het loopevenement, waarbij sportievelingen zich kunnen laten sponsoren, had het weer alvast niet mee. Toch verschenen een kleine 300 lopers aan de startlijn, om er rondjes voor het goede doel te lopen.

Marathon

Bijzondere aandacht ging uit naar het duo Ewoud Turf en schepen Kasper Vandecasteele (Voor 8930). De politicus toonde vorig jaar reeds te beschikken over sportieve benen, en haalde op die manier 1.000 euro op. Dit jaar wilde hij dat bedrag aandikken, en werkte hij samen met Ewoud. De atleet, die deze zomer nog deelnam aan de Olympische Marathon in Parijs, wilde ook in Menen die mythische afstand op zijn palmares bijschrijven.

Na 3 uur en 31 minuten passeerde Ewoud voor de laatste keer de finish, goed voor 100 rondjes en zijn felbegeerde marathonafstand. Kasper Vandecasteele verzamelde dan weer 53 rondjes, goed voor een halve marathon. Het duo wist op die manier 1.500 euro te verzamelen voor het goede doel.

“Vorig jaar hadden we meer deelnemers”, klonk het na afloop bij de schepen. “Het weer zal hierin een grote rol gespeeld hebben, waardoor flink wat daginschrijvingen uit bleven. Toch mogen we tevreden terugblikken op dit moment, want zelfs met zo een weer lieten de Menenaars zich van hun warmste kant zien. De benen? Die zijn wat zuur maar zodadelijk zetel ik in de gemeenteraad en dan kunnen diezelfde benen opnieuw op hun positieven komen.”