Schepen en olympiër uit Menen bundelen de krachten tijdens Warmathon: “Het doel is om een marathon te lopen”

Een schepen en een olympiër, die samen aan de start van de Warmathon verschijnen? Neen, het is niet het begin van een billenkletser maar van een heuse solidariteitsactie. Beide sportievelingen lopen de wedstrijd ten voordele van De Warmste Week. “Een rondje lopen aan 5 euro werd zo plots een marathon!”

Zowel schepen Kasper Vandecasteele (Voor 8930) als Ewoud Turf zijn met hun deelname aan de Warmathon niet aan hun proefstuk toe. Eerder dit jaar haalde Ewoud nog de nationale pers, nadat hij als Menenaar verscheen aan de start van de Olympische marathon in Parijs.

Kasper Vandecasteele liet zich dan weer vorig jaar reeds van zijn warmste en sportiefste kant zien. “Ik nam toen ook deel aan de Warmathon en wist zo 1.000 euro bijeen te sprokkelen”, lacht hij. “Het sprak dus voor zich dat ik me ook dit jaar opnieuw ging inschrijven en inzetten voor het goede doel. Mensen kunnen mij opnieuw sponsoren aan 5 euro per gelopen rondje, waarbij de opbrengst integraal naar De Warmste Week gaat.”

Toch gaat Kasper dit jaar de strijd niet alleen aan. “Op het internet zag ik plots dat ook Ewoud zich van zijn beste kant wilde laten zien. Nadat hij eerder in Parijs de Olympische Marathon liep, gaat hij hier in Menen ook een marathon lopen. Beiden zijn we gaan nadenken: waarom bundelen we de krachten niet?”

Marathon als doel

Ewoud was niet ongevoelig voor het idee en stapte mee in het verhaal. “Het doel is inderdaad om hier een marathon te gaan lopen”, klinkt het bij de atleet. “Ik zal hetzelfde parcours afleggen, maar dan 100 keer. Mensen langs het parcours gaan me dan ook 100 keer voorbij zien komen. Voor mij ging het ook om anderen aan te zetten ook te gaan bewegen. Zo vernam ik al van 6 verschillende mensen dat ze zich ook hebben ingeschreven, omdat ze mijn actie zagen. Dat is ook sponsoren hé, want ze betalen allemaal hun inschrijving en steunen ze dus het goede doel.”

Met verzamelde krachten gaan Kasper en Ewoud dan ook de uitdaging aan. “Voor mij zal het waarschijnlijk wel geen marathon worden”, lacht Kasper. “Toch ben ik ervan overtuigd dat we, door deze samenwerking, meer mensen kunnen bereiken. We kunnen meer mensen motiveren deel te nemen en we kunnen misschien ook meer mensen overtuigen ons te sponsoren.”