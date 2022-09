Wingene wil snellere uitbetaling subsidies voor verenigingen, comités en burgers

Wingense schepen Brecht Warnez (CD&V) wil dat het voor verenigingen, straat- en wijkcomités maar ook voor burgers administratief eenvoudiger wordt om subsidies aan te vragen.

Op de gemeenteraad van maandag 26 september vroeg raadslid Pieter-Jan Verhoye (N-VA) naar een stand van zaken van de modernisering van de subsidiereglementen voor verenigingen, straat- en buurtcomités. Hij vraagt naar een snelle uitbetaling. “De zorg om een snelle uitbetaling is ook mijn zorg”, antwoord schepen Brecht Warnez. “We moeten eigenlijk elke vereniging, straat- of wijkcomité die zijn subsidie correct aanvroeg ook voor de zomer kunnen uitbetalen. Dat is mijn streefdoel.”

Niet langer wachten

Voor een gehele herwerking van de subsidiereglementen voor socio-culturele verenigingen en voor straat- en wijkcomités wordt gewezen naar de fusie met Ruiselede. De gemeente wil binnen het fusietraject bekijken om de subsidies op elkaar af te stemmen. Toch wil de schepen hierop niet wachten. “Ik wil de komende maanden ook gebruiken om een aantal zaken alvast eenvoudiger te maken, te digitaliseren en te automatiseren. Administratieve overlast moet weg. We hebben dat geleerd uit de coronacrisis. We zijn toen ook milder geweest met het vragen van paperassen en daar is geen misbruik van gemaakt. Verenigingen moeten mensen samenbrengen en geen boekhouders spelen.”