Felix Coens reageert emotioneel op het feit dat zijn Damse vader Joachim Coens publiek afgemaakt werd

Felix Coens, de zoon van de Damse burgemeester Joachim Coen, reageert in een tweet op het nakend ontslag van zijn vader als nationaal CD&V-voorzitter: “Ik kon mijn emoties niet inhouden, toen mijn vader de voorbije dagen publiek zo afgemaakt werd. De ondergang van de partij is niet te wijten aan één man.”

“Er zijn de jongste dagen vele woorden geschreven over mijn vader en zijn partij”, zegt student Felix Coens. “Een moeilijk moment, ook al zagen we het aankomen. Toch kon ik mijn emoties niet inouden, toen ik naar het Journaal keek. Het is uiteindelijk toch wel je vader, de man naar wie je zo hard opkijkt en van wie iedereen zo vaak zegt dat je erop lijkt, die je plots zo publiek ziet afgemaakt worden.”

Niet perfect

“Beweren dat hij de beste politicus was, zal ik niet doen, roepen dat hij nog langer moet aanblijven evenmin. Hij is niet perfect, thuis ook niet. Dat de placemats intussen al twee jaar een nieuwe plaats gekregen hebben en dat de printer pas werkt, als je hem aanzet, zijn dingen die hij nog moet ontdekken.”

“Zijn gedachten gaan soms te snel voor zijn woorden. Hard zijn is niet zijn beste kant, maar hij is een politicus die het meent. Een die handelt volgens waarden, die special van reis terugkeert om tussen de mensen in Damme te zijn, die dag in dag uit keihard werkt.”

Oppervlakkigheid

“Blijkbaar volstaat dit niet meer. We leven in een wereld waar de inhoud en de authentieke overtuiging ondergeschikt zijn aan oppervlakkigheid van comunicatief spektakel en korte termijn denken in functie van individueel gewin. (….) Politiek is nochtans een teamspel, het is samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Luisteren naar de mensen, van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Het hoort een kunst te zijn, geen trucje die enkel het eigen doel dient.”

“Het is jezelf opofferen ten dienste van de samenleving, niet om je ego te strelen of postjes te pakken. Het is onderhandelen en compromissen sluiten om vooruit te kunnen gaan.”

Hete adem

“Er kunnen nog honderden analyses geschreven worden, een partij die niet samenwerkt, die zal verliezen. Als samenwerken niet lukt en interne discussies in de media uitgespeeld worden, is de kiesdrempel niet veraf. De verantwoorelijkheid voor de peilingen valt nooit af te schuiven op één iemand. De gloriejaren van de 40 procent zijn voorbij en de hete adem van extreemrechts zit in iedereens nek.”

Eilanden

“Terwijl de partij al jaren achteruit gaat, denken sommigen dat, na zelf meer dan tien jaar de hoogste postjes te bekleden, de ondergang van de partij te wijten is aan een voorzitter die zelf zijn termijn niet kon uitdoen. In eigen boezem kijken is voor sommigen moeilijk, maar broodnodig.”

“Zolang kabinetten eilanden blijven, fracties niet samenwerken, regeringen om de haverklap botsen en parlementsleden niet overeenkomen, mogen er nog 25 voorzitters passeren, verkiezingen zullen ze niet winnen.”

“Hij heeft het beste gedan, hij is een politieker van de oude stijl, die ondanks de omstandigheden, toch veel verwezenlijkt heeft. Die de basisdemocratie weer leven ingeblazen heeft en jongeren kansen gegeven heeft. Zaken waarvan zijn opvolger de vruchten zal plukken.”

Eigenbelang

“Incidenten als deze moeten politici, opiniemakers en journalisten aan het denken zetten. Is dit werkelijk de politieke wereld waar we naartoe willen? Het stomste kieken een podium geven voor elke scheet dat het laat, maar politici die niet bezig zijn met machtsspelletjes en eigenbelang de grond inboren. Gaan we wachten tot de extreme partijen effectief de grootste worden en elke authentieke politicus het opgegeven heeft?”, vraagt Felix Coens zich af.