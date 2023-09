Vooruit reageert ontgoocheld op nieuwe stadslijst in Ieper: “CD&V gaat plat op haar buik voor een paar schepenzetels”

Bij Vooruit Ieper reageert men uiteraard teleurgesteld op het nieuws van de stadslijst zonder de socialistische partij. De partij zit nu nog in de meerderheid, maar wordt buitenspel gezet door zijn coalitiepartners.

“Ter voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 werden in de schoot van het Ieperse bestuur gesprekken gevoerd met het oog op de vorming van een gemeenschappelijke lijst met de drie coalitiegenoten: Open Ieper, Vooruit en N-VA. Vrij uniek voor Ieper, maar niet onlogisch voor een zetelend bestuur dat haar beleid wil verderzetten”, zegt schepen Philip Bolle. “Maar tijdens die gesprekken is een wiel afgelopen bij de opmaak van een geactualiseerd bestuursakkoord. Open Ieper en N-VA legden voorstellen op tafel – te nemen of te laten – die totaal onaanvaardbaar waren voor ons. Om die reden besloten wij om ongebonden naar de verkiezingen te trekken en de kiezer te laten beslissen. Wellicht gebeurde het op tafel gooien van die onverteerbare voorstellen met opzet om ons uit de coalitie te wringen.”

Achter de rug

“Maar omdat de grootste partij in 2024 automatisch aan zet is en logischerwijze de burgemeester levert, omdat burgemeester Talpe volgend jaar meer dan vermoedelijk haar parlementaire zetel verliest en omdat ze haar stunt om van vier zetels naar negen te springen wellicht niet opnieuw kan waarmaken, werd achter onze rug om contact gezocht met CD&V om onze plaats op die gemeenschappelijke lijst in te vullen.”

Plat op de buik

“En dan gebeurt het onwaarschijnlijke: CD&V hapt toe. Die ooit zo fiere partij, de grootste partij van Ieper met tien zetels durft de confrontatie met de kiezer onder eigen naam niet meer aan, gaat plat op haar buik voor een paar schepenzetels en verkwanselt zonder verpinken haar eigen kansen om de burgemeester te leveren in een faire kiesstrijd. Vanuit democratisch oogpunt is dit een bijzonder kwalijke zaak omdat de Ieperling hierdoor voor het blok wordt gezet en nauwelijks alternatieven krijgt om zijn of haar stem uit te brengen.”

Bange politici

“En ondertussen lacht mevrouw Talpe in haar vuistje: haar grootste concurrente voor het burgemeesterschap –Katrien Desomer – wordt vakkundig geliquideerd, die mondige en te populaire socialisten verdwijnen uit het bestuur en de burgemeestersjerp wordt weer voor zes jaar veiliggesteld.”

“Je kunt het een magistrale politieke zet noemen, maar evengoed een zielig vertoon van bange politici. Wij kunnen ook niet verhullen dat deze manoeuvres ons pijn doen. Onze open en vranke manier om aan politiek te doen, wordt genekt in ouderwets achterkamergefoefel. We mogen dan misschien naïef geweest zijn, maar we hebben hard gewerkt voor onze inwoners en onze stad en we zijn daar trots op. Gelukkig heeft de kiezer uiteindelijk het laatste woord en zal laten blijken wat hij of zij vindt van dit kunstje en – vooral – van deze politici”, besluit Philip Bolle.