Open Ieper, CD&V en N-VA vormen stadslijst voor verkiezingen: “Samen Ieper klaarstomen voor toekomst”

Politieke aardverschuiving in Ieper. Open Ieper en N-VA vormen met oppositiepartij CD&V een stadslijst in 2024 en dumpen dus coalitiepartner Vooruit. Hoewel CD&V in 2018 de grootste partij was, mag Emmily Talpe (Open Ieper) de lijst trekken en hopen op een verlenging van haar burgemeesterschap. Meteen lanceert ze ook enkele opmerkelijke voorstellen, zoals onderzoek naar de mogelijkheid van een ondergrondse parking onder de Grote Markt en zwemmen in open lucht.

Dat er stadslijsten zouden gevormd worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 stond in de sterren geschreven. Door een verandering van de regels wordt de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen in de grootste partij van de coalitie immers automatisch burgemeester. Door met een stadslijst van Open Ieper, CD&V en N-VA – in 2018 samen goed voor 64,5 procent van de stemmen – naar de kiezer te trekken, maakt Emmily Talpe dus een grote kans om er nog eens zes jaar bij te doen als burgemeester.

“We zijn klaar om weer mee de touwtjes in handen te nemen na zes jaar oppositie” – Katrien Desomer

“Na vele gesprekken werd duidelijk dat we met Open Ieper, CD&V en N-VA op één lijn staan wat betreft onze ambities voor Ieper”, vertelt burgemeester Talpe. “We zijn zeer enthousiast om samen te werken voor onze stad. Ik ben persoonlijk ook bijzonder vereerd met het vertrouwen van alle partijen om de lijst te mogen trekken en opnieuw kandidaat-burgemeester te zijn.”

Emmily Talpe trekt de lijst, CD&V-fractieleider Katrien Desomer wordt lijstduwer, N-VA sluit met Dimitry Soenen aan vanaf plaats 4. Op de naam van de nieuwe stadslijst is het wachten tot vrijdag 13 oktober. “Voor sommigen is het misschien een verrassing, maar na heel wat gesprekken en besprekingen zijn we ervan overtuigd dat dit de beste keuze is. We zitten allen op één lijn wat betreft onze visie voor Ieper en legden ook al de belangrijkste inhoudelijke krijtlijnen vast voor ons programma. Door de gezamenlijke lijst zorgen we voor duidelijkheid.”

Tien speerpunten

Op een persconferentie woensdagavond lanceerden de drie partijen al tien speerpunten. “Op vlak van mobiliteit wil Ieper een stad zijn die voor iedereen bereikbaar is en blijft. De Grote Markt is aan een opwaardering toe met meer groen en er zal een onderzoek gevoerd worden naar de mogelijkheden voor een ondergrondse parking onder de Grote Markt als alternatief voor parkeerplaatsen bovengronds. Ook wordt bekeken om een knip door te voeren tussen de Rijselstraat en D’Hondtstraat.”

Voor de deelgemeenten wordt een dorpenplan vooropgesteld met aandacht voor onder meer leefbaarheid en herbestemming van kerken. “We willen ‘dorpenbeleid’ invoeren als aparte bevoegdheid. We onderzoeken ook de mogelijkheden voor zwemmen in open lucht naar aanleiding van de vereenvoudigde Vlaamse regelgeving en we zetten verder in op de vernieuwing van de kop van de vaart. Er is een plan in de maak om de jachthaven op te waarderen. Ook de mobiliteitspuzzel daar wordt herbekeken. We gaan ook voor haalbare klimaatambities en een bedrijfsvriendelijk klimaat voor onze ondernemingen en landbouwers, met een belangrijke rol voor ruimtelijke ordening. Netheid en groenonderhoud zijn prioritair en we zullen als een goede huisvader waken over de stadskas. Het blijven financieel uitdagende tijden, maar er komt geen verhoging van de gemeentebelastingen.”

Lijstduwer

Opvallend is dat CD&V-fractieleider Katrien Desomer de lijst duwt. “Dat is een weloverwogen keuze. De eerste of de laatste plaats maakt geen verschil in de ambitie die ik persoonlijk én samen met dit team heb om deze stad mee te besturen. Ik wil er ook mee aantonen dat ik dit project ten volle steun en 100 procent achter de beslissing sta”, aldus de kopvrouw van CD&V. “Dit is de bekroning van maanden onderhandelen. We zijn klaar om de volgende legislatuur weer mee de touwtjes in handen te nemen na zes jaar oppositie. Meer groen en een doordacht beleid rond auto’s in het centrum, vernieuwde aandacht voor de leefbaarheid van onze dorpen, meer investeringen in voet- en fietspaden en extra kinderopvang zijn vier thema’s die ons nauw aan het hart liggen. We zochten en vonden hier een partner in bij zowel Open Ieper als N-VA.”

Voor N-VA wordt schepen Dimitry Soenen de kopman. Daarmee stoot hij collega-schepen Eva Ryde van de troon. “In elke partij wordt een kopman gekozen en N-VA Ieper koos voor mij. Of Eva Ryde op de lijst zal staan? Ik ga ervan uit van wel”, zegt Dimitry Soenen, die zegt dat zijn partij volledig achter de stadslijst en het programma staat. “Met dit ambitieuze plan zetten we vastberaden stappen om Ieper klaar te stomen voor de toekomst en een warme thuis te creëren voor iedereen, ook zetten we volop in op het aantrekken van jonge gezinnen. In samenwerking met onze collega-partijen hebben we een evenwichtig programma ontwikkeld waar we volledig achter staan. Het gaat om de visie en het welzijn van Ieper, vandaag en in de toekomst.”