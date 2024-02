(Tijdelijke?) voorzitterswissel bij Vooruit Oostkamp: “Nieuwe verkiezingen organiseren, is nu bijna onmogelijk”

Op de nieuwjaarsreceptie van Vooruit Oostkamp werd Filip Wybo naar voren geschoven als voorzitter ad interim. Hij volgt daarmee Annatachja De Grande op die met onmiddellijke ingang haar functie terug geeft aan de partij. Volgens de officiële versie van Vooruit Oostkamp is de verhuis van Annatachja naar Izegem de reden om haar voorzitterschap niet meer op te nemen.

Het kwam bij veel sympathisanten aan als een donderslag bij heldere hemel, maar bij enkele Vooruit-leden was het een logische keuze van Annatachja na het debacle wie de Oostkampse lijst voor de gemeenteraad in oktober zou trekken. Maar het werd ons bevestigd dat Franky De Jonghe de lijsttrekkersplaats niet wou afstaan. We weten dat ze zichzelf voorop gesteld had om op de eerste plaats te staan en dat ze daarin gesteund werd door een groot aantal Vooruit-leden. Annatachja zou als lijsttrekker staan voor een verjonging binnen de Oostkampse afdeling. Door haar ontslag zijn ook een aantal personen die in 2017 mee op de lijst stonden, afgehaakt. Ook Björd Gryp – nu nog gemeenteraadslid voor Vooruit Oostkamp – zal zich niet meer verkiesbaar stellen in oktober. “Ik blijf me wel inzetten voor de partij, maar ik wil ook gaan voor een zekere vernieuwing en verjonging van Vooruit Oostkamp. En juist dat zie ik nu niet gebeuren”, stelt hij. Er wordt wel nog sterk aan zijn mouw getrokken om terug te komen op zijn beslissing.

Geen ideaal scenario

Deze verwikkelingen negen maanden voor de verkiezingen, zijn zeker geen ideaal scenario om met een gerust hart naar de kiezer te gaan. Zeker nu er normaal eerst voorzittersverkiezingen georganiseerd zouden moeten worden in Oostkamp. Daarom heeft het bestuur – of toch een deel ervan – beslist om Filip Wybo (56) naar voor te schuiven als tijdelijke voorzitter om de kiescampagne van Vooruit Oostkamp in goede banen te leiden.

Filip Wybo heeft in september 2016 de eerste stappen gezet in de gemeentelijke politiek. Hij volgde Lieselot Rammelaere op die destijds ontslag nam uit de gemeenteraad. Hij is daarna ononderbroken gemeenteraadslid gebleven. Daarvoor zetelde hij iets meer dan drie jaar in de OCMW-raad. Filip is de papa van Robin en Pauline, is samen met zijn partner Isabelle Note. Samen baatten ze Huis van Loocke uit in Brugge. Filip is dagdagelijks werkzaam bij TE Connectivity in Oostkamp. Hij is voorzitter van toneelclub Were Di in Oostkamp en bestuurslid van Veloclub Ridersport uit Ruddervoorde. Hij wil nu de Oostkampse ploeg van Vooruit leiden naar de komende verkiezingen. Eerst de federale en dan ook de gemeenteraadsverkiezingen. “Er moet natuurlijk ook werk gemaakt worden van nieuwe voorzittersverkiezingen, maar om dat nog voor de beide verkiezingen te organiseren, is bijna onmogelijk.”

Als we zowel fractieleider Franky Dejonghe als de nieuwe voorzitter vragen hoever ze staan met de lijstvorming, krijgen we van beiden te horen dat ze er eigenlijk nog mee moeten beginnen. We weten wel dat er vanuit Oostkamp geen kandidaten voor de Vlaamse als de federale lijsten naar voor geschoven worden. “Bij de vorige verkiezingen hadden we zelf gevraagd om geen kandidaten uit Oostkamp aan te duiden om organisatorische redenen en voor dit jaar is er vanuit Vooruit nationaal geen vraag geweest naar ons toe”, verduidelijkt Franky Dejonghe.

Aantal zetels behouden

Zowel Franky als Filip zien de gemeenteraadsverkiezingen positief tegemoet. “Er zijn eerst de federale verkiezingen en met nationaal voorzitter Melissa Depraetere hopen we op een mooi resultaat. Dat zal dan zeker uitstralen naar de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is in het verleden al meer dan eens gebleken. We hopen dat we minimaal onze drie zetels in de Oostkampse raad zullen kunnen behouden”, geeft de voorzitter nog mee.

Vooruit Oostkamp wil wel met hun kiesprogramma sterk inzetten voor een oplossing van de sterk toegenomen verkeersstroom in het centrum van Oostkamp, waarvoor al 30 jaar lang een plan opgemaakt werd. Verder zet de partij ook in op de grote parkeerproblemen aan de Valkaart in Oostkamp zelf en op het domein Ridefort in Ruddervoorde.

Er was wel heel wat steun op de nieuwjaarsreceptie van de Vooruit-afdelingen rondom Oostkamp. Nationaal voorzitter Melissa Depraetere en Pablo Annys uit Brugge kwamen de aanwezigen toespreken. Maar ook volksvertegenwoordiger en schepen in Beernem Vicky Reynaert en Anniek Lambrecht steunden de Oostkampse afdeling.