Schepen Marc Desloovere van Zwevegem stopt definitief na commotie rond geval van verkeersagressie

Maandag 28 november raakte bekend dat schepen Marc Desloovere (Samen!) betrokken raakte bij een geval van verkeersagressie. Hij zou een vrouw gevolgd hebben tot op haar werk om haar te confronteren met het feit dat ze een voorrang van rechts had genegeerd. Donderdag 1 december besliste Desloovere om tijdelijk een stap opzij te zetten. Maar nu laat burgemeester Marc Doutreluigne (Lijst Burgemeester) weten dat Desloovere definitief stopt als schepen voor Zwevegem.

Eind dit jaar legt Marc Desloovere, schepen van Openbare werken, Nutsvoorzieningen, Mobiliteit en Begraafplaatsen (Samen!) definitief zijn sjerp van schepen neer. “Dat was zijn eigen beslissing”, laat burgemeester Marc Doutreluigne (Lijst Burgemeester) weten. “Wellicht is dit een gevolg van het besef dat de perceptie van hem totaal negatief is en niet ogenblikkelijk kan omgekeerd worden. Jammer dat het zo ver moest komen.”

Schepen Desloovere was op 20 oktober betrokken bij een geval van verkeersagressie. Hij werd gehinderd door een vrouw die de voorrang van rechts negeerde en volgde haar naar haar werk. De schepen achtervolgde haar tot in de kleedruimtes, waar hij de vrouw zowel fysiek als verbaal zou aangevallen hebben. De schepen ontkende dat hij haar had aangevallen en zei op de gemeenteraad dat hij zelf geduwd werd. Het hele voorval wordt nu door het gerecht onderzocht.

Mentaal zwaar te verduren

“Vrijdagavond kregen we een reportage te zien, waarin de vrouw in kwestie en een van haar collega’s getuigen over het voorval. Zij zeggen dat er fysiek geweld gebruikt werd. Dit was wellicht de druppel. Hij beseft dat hij een fout gemaakt heeft en dat het zijn imago heeft geschaad. Hij heeft nu al de onvermijdelijke beslissing gemaakt, ongeacht het resultaat van het onderzoek of de echte waarheid.

Schepen Desloovere gaf aan dat hij het de afgelopen twee weken zwaar te verduren had. “Hij is mentaal erg geraakt en gaat eraan onderdoor”, gaat Doutreluigne verder. “Ik heb hem enkele dagen geleden nog gezien en hij is helemaal gekraakt. Als schepen moet je de nodige concentratie hebben om uw dossiers te behandelen en te kunnen functioneren. Die concentratie en het positieve imago ontbreekt hem nu.”

Spijtige zaak

Voor burgemeester Doutreluigne is het een spijtige zaak. “Ik kan de feiten niet uitleggen en betreur dat dit gebeurd is. Ik heb zelf de verschillende verhalen gehoord, maar ken de exacte waarheid niet. Ik heb altijd gezegd dat ik hem steun tot het tegendeel bewezen is. Maar zelfs als er maar een deel van waar is, is dit erg. Dan moet je als publiek persoon een stap opzij durven zetten.”

De bevoegdheden van schepen Desloovere zullen nu ook herverdeeld worden. “We zullen een nieuwe akte van voordracht opmaken en voorstellen aan de gemeenteraad. Marc Desloovere blijft voorlopig nog gemeenteraadslid. Maar vanaf wanneer hij op de gemeenteraad zal zetelen, kan ik niet zeggen. Ik gun hem nu alle rust, die hij nodig heeft”, besluit Doutreluigne.