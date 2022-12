Schepen Desloovere zet tijdelijk stap opzij na commotie rond geval van verkeersagressie

Maandag raakte bekend dat schepen Marc Desloovere (Samen!) betrokken raakte bij een geval van verkeersagressie. Hij zou een vrouw gevolgd zijn tot op haar werk om haar te confronteren met het feit dat ze een voorrang van rechts had genegeerd. Oppositiepartij Nu.Zwevegem kondigde aan op de volgende gemeenteraad een vraag in te dienen aan de schepen om een stap opzij te zetten of ontslag te nemen, maar de schepen kondigde vandaag zelf aan zijn bevoegdheid tot het einde van de gerechtelijke procedure over te dragen aan burgemeester Marc Doutreluigne.

“Alhoewel de feiten dateren van meer dan een maand geleden, is er vandaag veel commotie rond mijn handelen”, opent de schepen. “Mijn impulsief reageren tegenover de dame die mij in het verkeer hinderde, was fout. Ik verontschuldig mij daarvoor. Omdat ik schepen van onder andere mobiliteit ben en de feiten kaderen in verkeersstress, ben ik nu een schietschijf geworden. Ik wil evenwel voorkomen dat de goede werking van het gemeentebestuur verder verstoord wordt, en wens daarom tijdelijk, tot het einde van de gerechtelijke procedure, mijn bevoegdheid van mobiliteit over te dragen aan burgemeester Marc Doutreluingne. Ik hoop hiermee tevens dat de rust en de nodige sereniteit mogen terug keren, teneinde het college van burgemeester en schepenen toe te laten zijn opdrachten in goede omstandigheden uit te voeren met het oog op een verdere optimale dienstverlening.”

Gisteren (30 november, red.) nam de schepen al het woord en ontkende hij nog de vrouw fysiek aangevallen te hebben. “Ik ben die vrouw inderdaad gevolgd tot op haar werk omdat ik een gesprek met haar wilde. Daar werd ik verrast door een collega van haar, een beer van een kerel, die me de voeten van onder mijn lichaam heeft weggeveegd. Maar ik ontken dat ik die vrouw fysiek heb aangevallen. Als dat bedrijf stelt dat het camerabeelden heeft, zullen die mijn verhaal alleen maar bevestigen.”

Een dik vel

Dat Desloovere een stap opzij zet, lijkt een logisch gevolg van de commotie die rond zijn figuur is ontstaan. “Ik heb een dik vel, dat moet in de politiek, maar mijn familie heeft niet om de vele kwetsende reacties gevraagd”, klinkt het. “ Ik wil alleen maar mijn gemeente verkeersveiliger maken. Ik heb bedreigingen ontvangen van mensen ‘die me in elkaar zouden komen kloppen’. Anderen mailden dan weer dat ze hopen dat ik doodval. Ik kan je verzekeren dat je daar toch even niet goed van bent.”

Burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld) bleef Desloovere in de hetze wel trouw verdedigen en predikt na de beslissing van Desloovere vooral rust. “Samen met schepen Desloovere hebben wij het schepencollege van de beslissing op de hoogte gebracht. Ik hoop nu dat de rust en sereniteit terugkeert voor hemzelf en ook voor het bestuur. Schepen Desloovere heeft woensdagavond aan het college ook zijn excuses aangeboden. Dit was een verstandige beslissing, want het onderzoek dat nu gevoerd wordt, staat ook in rechtstreeks verband met zijn functie als schepen van mobiliteit.”

“We zullen nu de bevoegdheden verdelen, ik zal de taken op mij nemen. Soms moet een kapitein dingen doen, die oorspronkelijk niet verwacht werden. Hopelijk is dit dan ook van tijdelijke aard”, besluit de burgervader.