Schepen van Mobiliteit Desloovere die vrouw achtervolgt tot op haar werk, reageert: “Mensen stuurden me dat ze hopen dat ik doodval”

“Ik ontken formeel dat ik die vrouw fysiek heb aangevallen.” Een geëmotioneerde schepen Marc Desloovere (Samen) van Zwevegem reageert 24 uur nadat aan het licht kwam dat hij betrokken raakte bij een geval van verkeersagressie. “Ik heb een dik vel, dat moet in de politiek, maar mijn familie heeft niet om de vele kwetsende reacties gevraagd. Ik wil alleen maar mijn gemeente verkeersveiliger maken”, vertelt de man. Zijn kant van het verhaal.

Marc Desloovere heeft er een slopende 24 uur op zitten. Na het geval van verkeersagressie waarbij hij betrokken raakte, kreeg hij een storm aan reacties over zich heen. “Ik heb bedreigingen ontvangen van mensen ‘die me in elkaar zouden komen kloppen’. Anderen mailden dan weer dat ze hopen dat ik doodval. Ik kan je verzekeren dat je daar toch even niet goed van bent. En voor mezelf kan ik dat nog relativeren. In de politiek moet je een dik vel hebben en dat heb ik ook wel. Maar mijn gezin heeft hier niet voor gekozen en ook zij moeten hierdoor. Dat doet nog het meeste pijn.”

Besloten zitting

In de besloten zitting van gisteren vroeg een oppositieraadslid schepen Desloovere naar zijn versie van de feiten van ‘dat verhaal dat de ronde doet’. “Ik heb verteld wat er gebeurd is die dag. Ik ben die vrouw inderdaad gevolgd tot op haar werk omdat ik een gesprek met haar wilde. Daar werd ik verrast door een collega van haar, een beer van een kerel, die me de voeten van onder mijn lichaam heeft weggeveegd. Maar ik ontken dat ik die vrouw fysiek heb aangevallen. Als dat bedrijf stelt dat het camerabeelden heeft, zullen die mijn verhaal alleen maar bevestigen.”

Als ik iemand zie die zonder parkeerkaart op een plek voor mensen met een beperking parkeert, spreek ik die daar ook over aan

Gedrevenheid

Dat Desloovere de vrouw tot op haar werk is gevolgd, zo’n vijfhonderd meter verderop, heeft heel wat reacties los geweekt op sociale media. “Dat is mijn gedrevenheid die naar boven is gekomen”, gaat Desloovere verder. “Als ik iemand zie die zonder parkeerkaart op een plek voor mensen met een beperking parkeert, spreek ik die daar ook over aan. Zo ben ik. Bovendien zie ik vaak hoe Fransen de regels van de fietsstraat negeren. Na het dodelijke ongeval enkele jaren geleden hebben we in het centrum van onze gemeente een fietszone gerealiseerd omdat we willen dat het veilig is voor fietsers. Als mensen de regels dan aan hun laars lappen, is dat een maat voor niets. Ik probeer hen ook altijd attent te maken op die regels, misschien kennen ze die niet? Ik ben geen schepen van Mobiliteit voor het geld of het postje, ik wil Zwevegem écht verkeersveiliger maken. Ik was daarnaast ook hard geschrokken toen die bestuurster de voorrang van rechts negeerde. Had ik niet hard geremd, waren we gebotst.”

Onderzoek afwachten

Het is afwachten of de zaak voor de rechtbank komt. Als er een strafrechtelijke veroordeling komt, bijvoorbeeld voor slagen en verwondingen, zou de positie van Desloovere als schepen in het gedrang kunnen komen. In dat geval moet de voogdijminister zich daarover uitspreken. Burgemeester Marc Doutreluingne (Open Vld) bevestigt nogmaals wat hij gisteren al stelde. “Ik behoud het volledige vertrouwen in mijn schepen. Ik wacht ook het gerechtelijk onderzoek af. Iemand is onschuldig tot het tegendeel bewezen is en daar ga ik ook hier vanuit.” Het kan al snel een jaar duren voor er uitspraak is. (JM)