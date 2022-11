Schepen Desloovere (Samen!) ontkent aantijgingen verkeersagressie en krijgt vertrouwen burgemeester

Zwevegems mobiliteitsschepen Marc Desloovere (Samen!) ligt onder vuur. Gisteren werd het nieuws bekend dat de schepen op 20 oktober naar verluidt betrokken was bij een geval van verkeersagressie. In de besloten zitting op de gemeenteraad verdedigde Desloovere zich en ontkende hij de aantijgingen. Burgemeester Doutreluingne wil het onderzoek afwachten en vertrouwt schepen Desloovere.

De oppositie had op de besloten zitting van de gemeenteraad niet gevraagd om zijn ontslag, en dat gaf de schepen ook niet. Meer nog, de schepen ontkent alle aantijgingen en wacht het onderzoek van het gerecht af.

Onschuldig tot tegendeel bewezen

Ook Marc Doutreluingne, burgemeester van Zwevegem (Lijst Burgemeester) wil het onderzoek afwachten. “Zowel de dame in kwestie als schepen Desloovere hebben een klacht ingediend. We zullen dat onderzoek afwachten. Want iemand blijft onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Op dit moment heb ik geen redenen om te twijfelen aan zijn verhaal, want het is een heel aanvaardbare uitleg. Dus hij kan rekenen op mijn volledig persoonlijk vertrouwen.”

“Ik heb de indruk dat de mensen niet bij de feiten blijven, maar dat ze het op hem mikken als persoon”

Desloovere is al ongeveer 10 jaar lang schepen. “Hij is zwaar aangeslagen door de hele heisa. Sinds maandagochtend is het een echte heksenketel. Ik kan erg moeilijk geloven dat het toeval is dat het verhaal gisterenochtend zo publiekelijk mogelijk gemaakt werd, nog voor dat de gemeenteraadsleden op de hoogte waren van dit agendapunt voor de besloten zitting diezelfde avond. Het lijkt erg georkestreerd vanuit een bepaalde hoek.”

“Ik krijg sterk de indruk dat men hier op de persoon mikt en niet naar de feiten kijkt. Hopelijk keert de sereniteit vlug terug en kan hij zich terug focussen op zijn werk als schepen. Hopelijk keert de sereniteit vlug terug en kan hij zich terug focussen op zijn werk als schepen”, besluit burgemeester Doutreluingne.