Plannen in Stasegemse Steenbrugstraat worden dan toch niet aangepast: “Vertrouwen op expertise ontwerper”

De werken in de Steenbrugstraat in Stasegem zullen worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk gepland. Dat werd bevestigd na een overleg tussen schepen van Openbare Werken Koen Opsomer (team harelbeke) en de ontwerper van het project. De ontwerper roept op om nog geen aanpassingen door te voeren en stelt dat veel van de huidige bezorgdheden zullen verdwijnen zodra de werken volledig afgerond zijn. Er komt wel nog een infovergadering waarop de ontwerper uitleg geeft en zal luisteren naar de verzuchtingen.

Schepen Koen Opsomer benadrukt dat het stadsbestuur de bekommernissen van de buurtbewoners heeft voorgelegd aan de ontwerper. “Wij kwamen bij de ontwerper met de uitdrukkelijke vraag voor aanpassingen en wilden weten wat de kostprijs daarvan zou zijn. De ontwerper vroeg echter om te vertrouwen op zijn expertise en eerst de plannen uit te voeren”, aldus Opsomer. “Nu zijn er in deze tussenfase bijvoorbeeld nog diepe vakken, maar die zullen nog worden opgevuld. Wij rekenen op de deskundigheid van de ontwerper.”

Infovergadering

Om de bewoners beter te informeren en hun zorgen aan te horen, wordt binnen twee à drie weken een infovergadering georganiseerd. De ontwerper zal daar uitleg geven over het project en toelichten waarom hij ervan overtuigd is dat veel van de huidige problemen zichzelf zullen oplossen na voltooiing van de werken. De buurtbewoners zullen daar ook de kans krijgen om hun bezorgdheden te uiten. Mocht blijken dat er nadien nog ernstige problemen zijn, dan kan er mogelijk nog iets worden aangepast.

Niet iedereen is overtuigd van de uitleg van de ontwerper. Jowita Sokolowska, die zich als buurtbewoonster inzet als tussenpersoon tussen de bewoners en het stadsbestuur, blijft kritisch. “Het is uiteraard jammer. Ik vermoed dat het moeilijker wordt om nog te schakelen eens de werken afgerond zijn. Zullen we dan nog bereid zijn om alles opnieuw open te breken? Er kan nu nog tussen de verschillende fasen van de werken iets aangepast worden. Ik weet ook niet of we de zogenoemde expertise van de ontwerper zomaar kunnen vertrouwen, dat is al gebleken.”

De bewoners blijven vooral bezorgd over de smalle straat en de beperkte parkeermogelijkheden. Eerder gaven ze al aan dat de huidige straatbreedte van 3,9 meter niet voldoet aan de aanbevolen standaard voor een fietsstraat met gemengd verkeer, en dat parkeerplaatsen verdwenen zijn. Het stadsbestuur gaf eerder aan dat bepaalde ingrepen, zoals extra uitwijkzones of het verplaatsen van een boom, mogelijk bespreekbaar zijn, maar dat de fundamentele structuur van de straat niet meer gewijzigd kan worden. Nu blijkt dat de plannen dus eerst zoals vooraf voorzien zullen worden afgewerkt.