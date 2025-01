“We moesten zelf opdraaien voor de extra kosten”: Bewoners Steenbrugstraat in Stasegem eisen herziening werkzaamheden

Een groep van ongeveer twintig bewoners uit de Steenbrugstraat in Stasegem hebben zich verzameld om hun bezorgdheid te uiten over werkzaamheden in hun straat. Die zijn ingevoerd door het vorige stadsbestuur, bestaande uit Vooruit, Groen en CD&V, maar stuiten op steeds meer weerstand, vooral doordat de straat te smal is nu. Het huidige stadsbestuur, team harelbeke, geeft aan zeker rekening te houden met de verzuchtingen en zit binnenkort samen met de ontwerper om eventuele aanpassingen te bespreken.

Jowita Sokolowska, een van de voortrekkers van het verzet tegen de plannen, legt uit dat de oorspronkelijke ideeën voor de Steenbrugstraat goed bedoeld waren. “Het stadsbestuur had het plan om meer groen in de wijk te brengen, en in principe zijn wij daar niet tegen. Iedereen houdt van groen”, begint ze. “Maar toen de plannen werden gepresenteerd, bleek al snel dat er weinig rekening werd gehouden met de specifieke behoeften van de bewoners. De straat zou worden voorzien van een middenberm, veel groen en nauwelijks parkeerplaatsen, wat in een wijk als deze een probleem is.”

Extra kosten

De Steenbrugstraat, die onder andere een belangrijke verkeersader is voor lokale scholen, thuisverpleging en andere dagelijkse activiteiten, heeft veel parkeerplaatsen nodig. Er zijn ook vele populaire evenementen in Stasegem waarvoor de parkeerplekken van weleer gebruikt werden. “Er zijn nu ook veel mensen die hun opritten niet meer kunnen gebruiken door de werken, of die hun oprit zelfs moesten aanpassen vanwege het hoogteverschil tussen de weg en hun terrein. Voorlopig draaiden ze zelf op voor die kosten.”

Communicatie

Sokolowska benadrukt het gebrek aan inspraak bij het proces. “We werden niet geraadpleegd over de plannen. Ze werden ons gewoon voorgeschoteld. Toen ik anderhalf jaar geleden een bezwaar indiende, werden de plannen herzien, maar wederom zonder dat wij betrokken werden bij de herziening.”

De bewoners van de Steenbrugstraat voelen zich niet serieus genomen. “De plannen werden ons gewoon opgelegd. Niemand hier was vragende partij voor een fietsstraat. Nu staan mensen voor onoplosbare problemen, zoals de smalle opritten, gevaarlijke verkeersomstandigheden en gebrek aan parkeerplaatsen.”

Frustraties

Ook andere buurtbewoners uiten hun frustratie. “De straat is veel te smal geworden door de bomen die geplant zullen worden”, zegt een vrouw. “Het is als fietser haast onmogelijk om langs een auto te passeren doordat het zo smal is! Het is veel te gevaarlijk geworden.”

“Niemand hier was vragende partij voor een fietsstraat”

Bejaarde bewoners, die al jarenlang in de straat wonen, voelen zich bovendien in de steek gelaten. “Er wordt nooit rekening gehouden met bejaarde mensen hier. Veel ouderen hebben thuisverpleging, en de plannen maken het voor hen bijna onmogelijk om hun huizen in en uit te gaan”, zegt een van de bewoners, die al bijna zestig jaar in de straat woont.

Aanpassingen

Koen Opsomer (team harelbeke), schepen van Openbare Werken, erkent de bezorgdheid van de bewoners. “Dit gaat inderdaad over plannen die door het vorige stadsbestuur zijn goedgekeurd. Wij zijn ons bewust van de verzuchtingen van de buurt en hebben al contact gehad met de bewoners. Er kunnen nog aanpassingen komen”, aldus Opsomer. Volgende week zal het stadsbestuur samenkomen met de ontwerper om de bezorgdheden verder te bespreken. “We kunnen op dit moment nog geen concrete veranderingen beloven, maar we hebben zeker oor voor de zorgen van de buurt.”

De bewoners roepen op om de plannen voor de volgende fasen opnieuw te herzien. Ze pleiten voor bredere straten, meer parkeergelegenheid en ruimte voor opritten. “De smalle straten vormen een ernstig probleem, niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de veiligheid”, concludeert Jowita Sokolowska.