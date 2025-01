Stadsbestuur op werfbezoek in Stasegemse Steenbrugstraat: “Zijn hier om te luisteren”

In de Steenbrugstraat in Stasegem bracht het stadsbestuur van Harelbeke, met burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze, schepen van Ruimtelijke Ordening Francis Pattyn en schepen van Mobiliteit Koen Opsomer (allen van Team Harelbeke), een werfbezoek om in dialoog te gaan met buurtbewoners over de lopende werkzaamheden. De plannen werden gemaakt onder het vorige stadsbestuur.

Een van de belangrijkste thema’s die naar voren kwamen, was de breedte van de straat. De bewoners constateerden dat de huidige breedte van 3,9 meter niet voldoet aan de aanbevolen standaard voor een fietsstraat met gemengd verkeer, die tussen de 4,5 en 4,8 meter ligt. Tijdens het bezoek werd zelfs een auto gespot die moeite had om de oprit te verlaten, wat deze zorgen illustreert.

“Wij zijn om hier om te luisteren”, verzekerde burgemeester Michaël Vannieuwenhuyze. “We willen kijken wat we kunnen doen. We zijn wel liever open en eerlijk: de werken zijn gegund en wordt al uitgevoerd. Een tweevaksbaan kunnen we er niet meer van maken. Er bestaat uiteraard geen discussie over dat deze straat heel smal is. Extra uitwijkzones of een boom die verplaatst wordt, dat moet kunnen. We willen dat jullie jullie opmerkingen alleszins doorgeven en dan bekijken we het binnenkort met het schepencollege.”

Een andere vrees van de buurtbewoners was dat de smalle straat zou leiden tot eenrichtingsverkeer. Daar is op dit moment alleszins geen sprake van. De buurtbewoners gaven daarnaast aan dat het een goede zaak is dat het hoofdverkeer voortaan via de Beneluxlaan wordt geleid.

Schepen Koen Opsomer bevestigde nogmaals aan dat er binnenkort overleg zal plaatsvinden met de ontwerper om te onderzoeken welke bijkomende oplossingen mogelijk zijn. “We hebben een concrete afspraak staan om te bekijken wat we kunnen doen.”

Positieve signalen

Hoewel er bezorgdheden blijven, was de algemene stemming tijdens het werfbezoek hoopvol. Een buurtbewoner vatte het gevoel samen: “Het lijkt in een stroomversnelling terecht te komen.” Met dit werfbezoek, inmiddels het derde van het nieuwe stadsbestuur, toont het stadsbestuur alleszins dat het luistert en meedenkt, ook al werden de plannen nog onder het vorige stadsbestuur gemaakt.