Peter Taffeiren (60), luis in de pels van Paul Gheysens in Knokke, stapt uit N-VA: “Nooit beloofd om hem lijsttrekker te maken”

Peter Taffeiren (60), één van de grote tegenstanders van Paul Gheysens’ golfproject in Knokke-Heist, stapt uit N-VA. Hij komt ook niet op tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, bevestigt de partij. Reden? Taffeiren wou lijsttrekker zijn, maar de partij koos voor Cathy Coudyser. “Dat gebeurde democratisch. Er zijn nooit beloftes gemaakt naar Peter toe”, zegt Steve Ronse, voorzitter van N-VA Knokke-Heist.

Op 13 december vorig jaar pakte N-VA West-Vlaanderen uit met haar lijsten voor de parlementsverkiezingen. Op de 11de plaats stond Peter Taffeiren, vastgoedmagnaat uit Knokke-Heist en bij het grotere publiek bekend als de grootste tegenstander van het golfproject van Paul Gheysens. “Het is zonneklaar dat de polders over hun geheelheid zullen worden bedolven onder gigantische hoeveelheden bodemmateriaal”, plaatste Taffeiren indertijd grote vraagtekens in een bezwaarschrift van bijna 100 pagina’s. “In werkelijkheid gaat het om het grootste vastgoedproject van Vlaanderen, dat helemaal niet in hoofdzaak gericht is op toeristen, maar wel op kandidaat-kopers van een vakantieverblijf”, zei hij toen.

En de zakenman had dus politieke intenties. Zijn ambitie was een zitje in het parlement, maar enkele weken later liggen de kaarten helemaal anders. Taffeiren stapt na een dik jaar namelijk uit N-VA. En daar hebben de gemeenteraadsverkiezingen veel mee te maken.

Geen lijsttrekker

Dat zit zo: behalve voor de parlementsverkiezingen was het de bedoeling dat Taffeiren ook zou opkomen tijdens de lokale verkiezingen in oktober in Knokke-Heist. Volgens de zakenman kreeg hij, sinds hij bij de partij kwam, diverse keren de vraag om dat als lijsttrekker te doen voor N-VA, dat recent een akkoord sloot met CD&V om samen naar de kiezer te trekken. Alleen koos het bestuur voor een andere naam als lijsttrekker: Cathy Coudyser (N-VA). Wie de lijsttrekker wordt van de gezamenlijke lijst met CD&V moet nog bepaald worden. Met Bert De Brabandere (CD&V) is er nog een sterke figuur binnen het kartel.

En dat stootte Taffeiren schijnbaar tegen de borst. In die mate zelfs dat hij volledig uit de partij stapt. “Een spijtige beslissing”, zegt Steve Ronse, voorzitter van N-VA Knokke-Heist. “De communicatie dat hem het lijsttrekkerschap is beloofd, begrijp ik niet goed. Het is wél zo dat ik hem het voorbije jaar een aantal keer heb gevraagd of het iets voor hem zou zijn. Maar beloftes maken? Dat kan ik simpelweg niet. Zoiets wordt altijd door het bestuur beslist op een democratische manier zoals dat nu ook gebeurde.”

In de cockpit

“Ik vind het spijtig dat het voor Peter het lijsttrekkerschap is of niet”, gaat Ronse verder. “We zouden hem ook niet helemaal achteraan de lijst gezet hebben, dat spreekt voor zich. Die man heeft capaciteiten. Hij is de voorbije maanden steevast in alle gesprekken betrokken. Hij zat mee in de ‘cockpit’, om het zo te zeggen. Ik begrijp dat er ontgoocheling is, maar ik blijf erbij: er is meer dan een nummer één op een lijst.” (MM)