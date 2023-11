Bedreigde Paul Gheysens tegenstanders van bouw golfclub in Knokke? “Ik weet hoe ik jullie kan hebben”

Melissa Rocher vertelt in het reportagemagazine ‘Pano’ hoe ze werd geconfronteerd met een briesende Paul Gheysens – vastgoedmagnaat en sterke man van Antwerp FC. “‘Ik weet hoe ik jullie kan hebben’, riep Gheysens me toe. En dat terwijl hij veelzeggend naar de kinderen op de achterbank keek.” Gheysens, die met Melissa en haar man sterke tegenstanders vindt in zijn plannen voor een golfterrein in Knokke, ontkent dat. In de reportage kwamen nog meer verhalen van dreigementen aan bod.

Vergunning goedgekeurd

Bouwmagnaat Paul Gheysens heeft sinds april zijn felbegeerde omgevingsvergunning beet voor de bouw van een indrukwekkend golfterrein met faciliteiten in Knokke. Al sinds 2001 maakt Gheysens geleidelijk werk van een nieuw golfdomein door aan de rand van Knokke – achter het AZ Zeno-ziekenhuis – de ene na de andere landbouwgrond op te kopen. En toch stond het golfcomplex op losse schroeven. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) besloot in de zomer van 2022 om het project géén omgevingsvergunning toe te kennen.

Loslaten deed Gheysens de plannen – met onder meer 18 internationale wedstrijdholes, een hotel met 150 kamers en 200 suites, een congrescentrum van 6.000 vierkante meter en 1.350 parkeerplaatsen op een domein van 120 hectare – niet. Integendeel, hij diende een nieuwe gewijzigde aanvraag in en kreeg in april van dit jaar wél zijn omgevingsvergunning.

Weinig fraai beeld

Het reportagemagazine ‘Pano’ ging dieper in op de verstrengeling van de lokale politiek met bouwpromotoren. De tweede golf speelt daarin een hoofdrol en daarbij schetst het programma een weinig fraai beeld van Paul Gheysens. Ingrid Reubens, 22 jaar lang schepen in Knokke-Heist, noemt hem er “een rotzak”. “Ooit zei hij tegen mij: jullie denken hier allemaal dat Lippens de baas is, maar ik ben de baas.” Ook Jorgen Dujardin, uitbater van een restaurant, komt aan het woord. Hij weigerde een stukje grond te verkopen aan Gheysens, waarop de bouwmagnaat twintig minuten begon te razen. “Het was pure intimidatie. Hij ging terugkomen met bulldozers en alles afbreken en de ene inspectie na de andere op ons afsturen. Als jonge gast die net een zaak startte laat dat wel een indruk na.”

“Dit is het verkrachten van de polders en niet het integreren ervan”

Maar het ging nóg verder. Véél verder zelfs als we Melissa Rocher mogen geloven. Zij is de echtgenote van Peter Taffeiren, zeg maar de grootste tegenstander van Gheysens als het gaat over zijn golfproject. Hij spreekt al lange tijd over de tweede golf als “een vastgoedproject uit schaamteloos winstbejag”. Hij woont ook vlak naast de terreinen waar het golfproject moet komen. “Het project klinkt mooi, maar is het niet. De polders zullen begraven worden. Dit is het verkrachten van de polders en niet het integreren ervan.”

Dat Paul Gheysens niet gediend is met de tegenstand, mocht Melissa naar eigen zeggen van héél dichtbij ervaren. “Het was maandagochtend 4 oktober 2021″, getuigt ze tegen de reportagemakers. “Ik rijd zoals elke weekdag met mijn kinderen naar school. Ik zie een auto voor me rijden, een grote zwarte, glimmende auto. Hij slaat rechtsaf. Dat is de weg die ik ook altijd gebruik. Met het enige verschil dat die wagen na 15 meter plots stopt voor mij waardoor ik zelf niet anders kan dan stoppen. Het portier zwaait open en daar komt Paul Gheysens in hoogsteigen persoon uitgestapt. Hij komt met grote stappen en boze blik naar mijn wagen gestapt. Als automatisme check ik of mijn deur vergrendeld was. Aan zijn gezicht zag ik dat hij niet kwam om een vriendelijk babbeltje te slaan. Ik deed mijn raam een beetje naar beneden en dan is die man daar beginnen roepen en schelden.”

Richt zich tot kinderen

Wat Melissa daarna vertelt, toont aan hoe ver de ‘golfoorlog’ in Knokke gaat. “Op het einde van zijn getier zei hij dat dit héél persoonlijk aan het worden is. “Ik weet hoe ik jullie kan hebben”, zei hij vervolgens. “Waarop hij achteraan mijn wagen keek naar mijn zoontjes met een heel veelzeggende blik. Vervolgens is hij al roepend en tierend terug in zijn wagen gestapt en weggereden. Het is nu twee jaar geleden, maar ik was daardoor toch meer bezorgd om mijn kinderen. Want je weet niet tot wat die man nog verder in staat is. Gelukkig zijn we een sterk koppel en laten we ons daardoor niet intimideren.”

Een klacht tegen Gheysens diende Melissa niet in. “Om de zaak niet te laten escaleren”, klinkt het. Haar advocaat bevestigt tegenover ‘Pano’ wel dat de vrouw destijds ook aan haar hetzelfde verhaal vertelde.

Reactie Gheysens

Paul Gheysens zelf wou niet voor de camera reageren en houdt het bij een geschreven reactie. “Ik wens inhoudelijk niet in te gaan op de denigrerende, geënsceneerde en onjuiste aantijgingen aan mijn adres maar betwist deze ten stelligste”, schrijft de bouwmagnaat.

De discussie lijkt zo nog lang niet gestreden. Samen met drie natuurverenigingen tekende Peter Taffeiren eerder dit jaar al beroep aan tegen de verleende omgevingsvergunning bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (MM)