Natuurverenigingen en Peter Taffeiren verzetten zich tegen golfproject in Knokke-Heist

Drie natuurverenigingen – vzw Bescherm Bomen en Natuur, Natuurpunt Brugs Ommeland en Middenkust, en Groen vzw – en Peter Taffeiren trekken naar de Raad van voor Vergunningsbetwistingen tegen een golfproject van de Ieperse ondernemer Paul Gheysens in de Knokse polders.

Al sinds begin deze eeuw koesteren ze in Knokke-Heist de droom om een tweede golfterrein uit de grond – of polders – te zien rijzen. Paul Gheysens, sterke man achter Ghelamco, wil die in realiteit omzetten.

Minister Demir verleende in april een vergunning aan zijn vastgoedbedrijf Leisure Property NV voor de ontwikkeling van dit groots golfterrein van 120 hectare met 27 holes, een hotel, congresruimte, parkeergarages en flats voor werknemers. Het Knokse stadsrandbos moet ook in dit project aangelegd worden, maar dat is onvoldoende voor de drie natuurverenigingen die protest aantekenen.

De natuurverenigingen uiten hun bezorgdheid over de toenemende verstedelijking van het gebied en de impact op het polderlandschap en de natuur. Ze benadrukken het belang van het polderlandschap als habitat voor unieke weidevogels en een diverse flora en fauna. Economische ontwikkeling en urbanisatie is belangrijk, maar dat het tempo waarin dit gebeurt is te snel en bedreigt het unieke karakter van de polders.

De natuurverenigingen hopen dat de raad hun bezorgdheden serieus zal nemen en het belang van het behoud van het landschap zal erkennen. Ze benadrukken dat het landschap gezamenlijk is gecreëerd en niet mag worden opgeofferd aan de bouwdrift.

Ook buurman Peter Taffeiren, eigenaar van een paardenfokkerij met fruitboomgaard die grenst aan de poldergronden waar het golfterrein zou komen, tekent beroep aan. Hij werd onlangs benoemd tot bestuurslid van N-VA Knokke-Heist, de voornaamste oppositiepartij in de kustgemeente.

De geboren en getogen Heistenaar voelt de verantwoordelijkheid om de polders te beschermen en een ecologische en cultuurhistorische aantasting ervan te voorkomen, aangezien de overheid hierin tekortschiet. Hij streeft naar een gemeente die zowel groeit als bloeit, met een heldere ruimtelijke visie en een balans tussen landbouw, toerisme, economie en het behoud van natuur en polders.