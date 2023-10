Opvallende nieuwe namen op CD&V-lijst voor 2024: “Lijst die Waregem representeert”

Op zondag 13 oktober 2024 trekt de Waregemse kiezer opnieuw naar de stembus. CD&V stelt een jaar voor de dag des oordeels haar nieuwe lijst voor, die reeds voor tachtig procent gevuld is. Bij de vijf nieuwe kandidaten zitten toch enkele verrassingen.

Huidig schepen Kristof Chanterie trekt als kandidaat-burgemeester de lijst, gevolgd door Margot Desmet die sinds de vorige verkiezingen als fractieleider in de gemeenteraad zetelt. “Een duo ervaring en vernieuwing. Die lijn trekt onze partij verder door”, duidt voorzitter Marie-Charlotte Schurmans. “Het is belangrijk dat nieuwe mensen kansen krijgen en dat we hen verbinden met onze sterkhouders. Enkel samen kom je tot een sterke ploeg.”

CD&V telt alvast vijf nieuwkomers voor 2024. Youssef Errady (36) uit Sint-Eloois-Vijve werkt op de ombudsdienst voor de Belgische postmarkt en is bestuurslid van de lokale geloofsgemeenschap in Desselgem. Tina Billiet (43) is export-coördinator bij de firma Vandewiele en woont in Beveren-Leie. Dorpsgenoot Marie Van Tieghem (40) is leerkracht op de Campus Hemelvaart.

Bekende gezichten

“Het is een serieuze stap waar ik lang heb over nagedacht”, reageert Van Tieghem. “Maar het is leuk om lokaal iets te kunnen betekenen. Door mijn job, mijn kinderen en in mijn vrije tijd ben ik nauw betrokken bij thema’s als sport, onderwijs en jeugd. En aangezien ik met de fiets naar mijn werk trek, ben ik uiteraard geïnteresseerd in alles wat met mobiliteit te maken heeft.”

Uit Waregem tonen twee bekende gezichten Hans Maddelein (57) en Maxim De Vriese (47) voor het eerst politieke ambitie. “Kleur bekennen”, zoals dat dan heet. Maddelein is naast zaakvoerder van Pearle ook Unizo-lid en voorzitter van Winkelen in Waregem. “Het is een mooie aanvulling op mijn loopbaan en voorgeschiedenis bij jong Unizo, Unizo en Winkelen in Waregem. Ik zet mij al jaren in voor de gemeenschap en zal dit nu ook op deze manier proberen te doen.”

Boyband

Maxim De Vriese deelt als lid van boyband Malibré al jaren het podium met Stijn Breda en Lieven Desmet op diverse evenementen in de streek. “De algemene interesse in politiek speelt al langer en leeft nu enorm. Ik ben 47 jaar, veel langer moet ik niet wachten. Bovendien is Kristof Chanterie een persoonlijke vriend, ook dat aspect wist mij uiteindelijk te overtuigen om deel te nemen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen.”

“Aan de zijlijn kan je maar weinig doen, ik wil actief deelnemen aan de lokale politiek. Waregem doet het volgens mij echt goed, op datzelfde elan moeten we doorgaan. Met Kurt verliezen we een sterke figuur, maar we gaan het mooie werk van de voorbije jaren verderzetten.” Hoever zijn ambitie reikt, moet nog blijken. “Dat zal afhangen van de kiezer. Verkozen geraken, zou heel mooi zijn. We gaan de Waregemnaar alleszins hard overtuigen om voor ons project te kiezen.”

Absolute meerderheid

“Ik heb heel veel vertrouwen in het engagement van de nieuwe mensen. Het is voor mij belangrijk dat we een lijst aan de kiezer voorleggen die Waregem representeert”, vertelt lijsttrekker Kristof Chanterie. “En we gaan uiteraard opnieuw voor een absolute meerderheid.” Om de lijst te vervolledigen gaat Chanterie nog op zoek naar een zestal kandidaten.

Heel wat gevestigde waarden stellen zich ook opnieuw kandidaat. Naast Chanterie en Desmet zetten schepenen Rik Soens, Jo Neirynck, Pietro Iacopucci, Philip Himpe, Maria Polfliet en Joost Kerkhove en raadsleden Kim Deplancke, Anneke Vanheusden, Charka Dewaele, Marc Vercruysse, Bart Kindt, Jan De Graeve, Sven Goethals, Kathleen Ravelingien, Cindy Vanhoutte, Veronique Amez, Koen Delie, Marie-Charlotte Schurmans en Jochem De Brandt hun engagement verder.

Lijstduwer Kurt

Burgemeester Kurt Vanryckeghem neemt afscheid als lijstduwer. “Ik ben trots op de stad die ik de afgelopen jaren heb mogen vormgeven. Tot de allerlaatste dag blijf ik mij honderd procent inzetten en gaan we de kiezer overtuigen om te komen stemmen.” Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024 geldt er voor het eerst geen opkomstplicht. Lokale partijen moeten de kiezer niet alleen voor zich winnen, maar ook aanmoedigen om effectief te gaan stemmen.