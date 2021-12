Oppositiepartij IEPER2030 over koppel dat lege bedden aanbiedt aan asielzoekers: “Buurtbewoners voor voldongen feit geplaatst”

De partij IEPER2030 zegt dat de omwonenden bij de komst van de asielzoekers naar Ieper voor een voldongen feit kwamen te staan. “In de brief die het Rode Kruis stuurde naar omwoners staat dat de buurtbewoners worden bedankt voor hun blijk van solidariteit. Het is echter een feit dan niemand van hen werd bevraagd”, aldus Nancy Six, fractieleider IEPER2030.

“De buurtbewoners werden dus voor een voldongen feit geplaatst. Wij werden immers gecontacteerd door enkele ongeruste buurtbewoners.”

IEPER2030 zegt initiatieven voor solidariteit toe te juichen. “Maar als je ziet dat er in Wallonië, op 150 km van hier, ook wel mensen zijn die steun kunnen gebruiken, waarom worden die dan geen warm bed aangeboden voor een bepaalde tijd? De eigenaars van het jeugdhotel geven immers zelf toe dat financiële redenen hier een grote rol spelen.”

Privé-initiatief

Nancy Six doelt hier op de slachtoffers van de overstromingen die nog altijd in de problemen zitten. “Wat ons verder tegen de borst stuit, is het feit dat het Rode Kruis op de reactie van de bevoegde schepen koudweg antwoordde dat dit een privé-initiatief is en het stadsbestuur dus niet ingelicht hoeft te worden.”

“Met andere woorden: de vele initiatieven die hier in Ieper plaatsvinden moeten die dan ook niet aan het Stadsbestuur voorgelegd worden?”

Unia

De partij vindt het jammer dat Groen Ieper een klacht tegen hen indiende bij Unia. “Vooral omdat het over een uit de context gegrepen zinsnede gaat”, aldus Six.

“Dit zegt meer over het gemeenteraadslid (Jordy Sabels, red.) dan over zijn politieke kwaliteiten. Is met elkaar spreken geen betere oplossing dan gewoonweg de verantwoordelijkheden bij een andere instantie leggen? Wij benadrukken dat IEPER2030 een nieuwe Ieperse volkspartij is, niet gesteund door een of ander nationaal partijbureau.”

Nauw overleg

Het stadsbestuur liet al eerder weten dat er nauw overleg is tussen de lokale centrumleider, de politie en de stadsdiensten. “Er zal worden gezorgd dat de nodige randvoorwaarden om dit korte verblijf voor iedereen, zowel buurt als op te vangen personen, zo goed en zo vlot mogelijk te laten verlopen. Het Rode Kruis neemt hierin het voortouw.”

(CM)