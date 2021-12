Koppel biedt lege bedden aan asielzoekers en reageert op negatieve reacties: “We doen onze plicht”

De 600 bedden van Stefaan en Mieke zijn al bijna twee jaar leeg, want hun Britse scholen blijven weg, en de nieuwe Vlaamse en Nederlandse scholen haken nu af door de omikrongolf. Het koppel biedt daarom een van hun jeugdverblijven aan als tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers. “Waarom zouden wij onze gebouwen leeg laten, terwijl mensen in Brussel op straat slapen? In deze temperaturen! Dat kunnen we niet maken.”

“Het is niet omdat we het zelf moeilijk hebben, dat we niemand anders kunnen helpen. Wat we nu doen is logisch, onze plicht zelfs”, vinden Stefaan Vanderstraete (55) en Mieke Deconinck (56). Het koppel laat een van hun vestigingen inrichten als tijdelijk opvangcentrum. Het gaat om de 130 bedden en 30 kamers van The Poppies bij de Sint-Niklaaskerk in het centrum van Ieper.

“We worden al maandenlang geconfronteerd met een grote nood aan extra plaatsen”, zegt Olivier Fiore. Hij is centrummanager van het opvangcentrum in Menen en zal met het Rode Kruis dag en nacht instaan voor ‘bed, bad en brood’ in het tijdelijk opvangcentrum. “Daarnaast willen we de toekomstige bewoners zinvolle activiteiten bieden, samen met de stad en buurt. Gelukkig is er al een ontspanningsruimte. We zoeken nog vrijwilligers om bijvoorbeeld basislessen Nederlands te geven. Vanaf 5 januari verwachten we 90 bewoners tot eind februari. Hopelijk wordt het een mix van gezinnen met kinderen en alleenstaanden.”

De voorbije jaren werden ook op andere locaties in de Westhoek tijdelijke opvangcentra ingericht. “In 2016 en 2019 ging het om Peace Village in Mesen en ’t Eksternest in Westouter”, aldus Fiore. “Dat verliep zonder klachten.”

Kritiek

‘Geld verdienen met de illegalen. De belastingbetalers sponsoren dus uw afbetaling bij de bank.’ Het is een van de reacties, waarmee Stefaan nu geconfronteerd wordt op sociale media. “Volledig gratis lukt niet, we zitten al diep genoeg”, zucht Stefaan. “De vergoeding die we krijgen, helpt om een deel van onze kosten te dekken en intussen worden die gebouwen nog eens opgewarmd en bewoond. Mijn vrouw en ik begonnen 17 jaar terug met groepslogies. De eerste 15 jaar verliepen heel goed met 60.000 overnachtingen per jaar, waardoor we 10 voltijdse jobs konden creëren. Onze opgebouwde reserves zijn de voorbije twee jaar opgebruikt. Zonder de coronasteun bestonden we zelfs niet meer. Deze nachtmerrie blijft duren, we kunnen geen kant op.”

Stefaan brak enkele maanden geleden zelfs in tranen uit op de Ieperse Grote Markt tijdens een actie om de Britse toeristen terug te halen. “Ik heb het voorbije jaar meer geweend dan in heel mijn leven. Ik ben nochtans een harde… maar wat wij nu meemaken, wens ik mijn grootste vijand niet toe. Ik ben blij dat ik weer iets om handen heb en trek mij op aan de positieve reacties.”

Het koppel bood dit najaar al enkele weken onderdak aan Afghaanse vluchtelingen van de Ieperse vzw Moeders voor Vrede in hun ander jeugdlogies bij de Menenpoort. “Toen maakten we de vluchtelingencrisis voor het eerst van dichtbij mee. De opvang verliep heel warm. We stellen ook nu alles in het werk om dit sociaal project mooi af te ronden”, besluit Stefaan. (TP)