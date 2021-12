Groen Ieper legt klacht voor racisme neer bij Unia tegen IEPER2030

De partij Groen Ieper dient een klacht in bij het gelijkekansencentrum Unia tegen IEPER2030 voor racisme. Groen Ieper stoort zich mateloos aan het taalgebruik die de partij op sociale media hanteert. “De maskers vallen opnieuw af”, klinkt het bij Groen Ieper. “Van die klacht liggen we niet wakker”, reageert IEPER2030.

Vanaf 5 januari nemen er 90 asielzoekers hun intrek in het jeugdhotel ‘The Poppies 1&2’ in Ieper. Uitbater Stefaan Vanderstraete stelt de plaats ter beschikking aan het Rode Kruis en Fedasil die op zoek zijn naar bijkomende ruimte voor vluchtelingen. Het initiatief lokt heel wat reacties uit, vooral op sociale media, zowel positieve, maar ook negatieve. Groen Ieper stoort zich aan enkele uitspraken op de Facebookpagina van de partij IEPER2030, in die mate zelfs dat fractieleider Jordy Sabels klacht indient bij Unia voor racisme en discriminatie. Vooral de zinsnede ‘Houd ze maar weg uit Ieper! Geen nood aan import-criminelen’ stoot Groen Ieper tegen de borst.

“Er is op sociale media al meteen heel wat bagger verschenen over het initiatief”, aldus Jordy Sabels. “Er zijn andere mensen die racistisch reageerden. Ook het Vlaams Belang uitte zich negatief tegen het project, maar tegen die partij leggen we geen klacht neer. Dat heeft weinig zin, want dan zouden we dat elke dag moeten doen. Het gaat om ons het feit dat een partij die in de gemeenteraad zetelt dergelijke taal gebruikt. De partij zegt afgestapt te zijn van haar vroeger discours (IEPER2030 bestaat vooral uit voormalige Vlaams Belang-leden, nvdr), maar niets is minder waar. De maskers zijn opnieuw afgevallen. Wij vinden dat dergelijk taalgebruik voor een zogenaamde democratische partij absoluut niet kan.”

Six wil niet reageren op de klacht van Sabels en vraagt om een extra gemeenteraad over de komst van de asielzoekers. “Wat een rustige kerstdag moest worden, veranderde snel nadat ik meerdere telefoons en mails kreeg van verontruste buurtbewoners”, aldus Six, die pleit voor gesloten centra en de locatie van de legerkazerne. “Een opvangcentrum met zo veel asielzoekers heeft impact op de volledige stad. Elke bijkomende asielzoeker is er sowieso één teveel wetende dat er onder meer in Pepinster nog mensen zijn die in krotten moeten overleven. Behalve de laattijdige communicatie per brief zijn er zoveel vragen die onbeantwoord zijn: over wie gaat het, zijn het voornamelijk jonge mannen, moeten ze op een bepaald uur binnen zijn, als ze geen Nederlands zouden begrijpen hoe kunnen ze zich schikken naar onze regels? Zal er verhoogde politiecontrole zijn, want men vreest geluidsoverlast, vandalisme en zelfs geweld na de berichtgeving over overlast in andere steden, zoals Genk vorig weekend.”

Stefaan Vanderstraete, zaakvoerder van The Poppies, ziet de reacties met lede ogen aan. “Ik betreur dat enkelingen dit uitmelken voor eigen electoraal profijt. Wie kan nu tegen noodopvang zijn? Het komt erop neer dat wij dus gewoon maar failliet moeten gaan, onze tien medewerkers hun job mogen verliezen en deze mensen op straat mogen slapen en sterven. Waarom en voor wie? Dumpen in een legerkazerne is ook zo een wansmakelijk getto-verhaal, waar je als politieker intussen toch lessen uit het verleden zou moeten hebben getrokken. En dat voor dé Vredestad. We gaan toch meer moeten doen dan dumpen, als we deze mensen morgen als bondgenoot in onze samenleving willen binnenhalen.” (CM/TP)