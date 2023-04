Oostendse kopstukken verdeeld over aankondiging Tommelein: “Hij had al veel langer moeten stoppen met nationale politiek”

De politieke tenoren uit de andere Oostendse partijen reageren verdeeld op de aankondiging van Bart Tommelein dat hij stopt met nationale politiek. Christian Verougstraete (Vlaams Belang) en Wouter De Vriendt (Groen) reageren begripvol, John Crombez (Vooruit) vindt dat Tommelein al veel langer de nationale politiek had moeten vaarwel zeggen.

John Crombez (Vooruit): “Ik ben tegen cumuleren”

John Crombez (Vooruit) vindt het niet zo’n belangrijk statement van Bart Tommelein en stelt dat hij al veel vroeger had moeten stoppen met nationale politiek. Zijn woorden zijn scherp.

“Ik vind dat er weinig verandert door de aankondiging dat Bart Tommelein stopt met nationale politiek”, zegt gewezen parlementslid en staatssecretaris en Vooruit-lijsttrekker John Crombez. “Zijn aankondiging van enige tijd geleden, dat een liberale partij niet meer nodig was in de lokale politiek en dat hij zou samengaan met andere partijen, heeft een veel grotere impact op hoe de verkiezingen zich aandienen.”

Crombez zegt : “Ik ben altijd tegen het cumuleren geweest, waarbij burgemeesters de helft van de tijd in Brussel zitten als parlementslid. Dat is niet bevorderlijk voor de dialoog met de bewoners. Het was logischer geweest dat hij stopte met nationale politiek op het moment dat hij in 2019 burgemeester werd.”

Over de invloed ‘in Brussel’ is Crombez duidelijk : “Men zegt altijd dat men in parlementen moet zitten om invloed te hebben, maar dat betekent vooral dat ze dan een slecht netwerk hebben. Ikzelf heb nog altijd contact met iedereen over dossiers, ook al zit ik al drie jaar niet meer in het parlement. In de voorbije jaren dat hij wel in het parlement zat, vroeg ik me soms af waarom zo weinig het netwerk werd gebruikt in de Vlaamse en federale regering over Oostendse dossiers.”

Christian Verougstraete (Vlaams Belang): “Logische keuze”

Gewezen Vlaams parlementslid en Vlaams Belang-fractieleider Christian Verougstraete zegt dat Tommelein een logische keuze maakte. “Vorige week kondigde parlementslid Björn Rzoska van Groen al aan dat hij voluit gaat voor Lokeren. Het inspireerde misschien Bart Tommelein”, zegt Chris Verougstraete. “Het heeft voordelen als je met één voet in het parlement zit en de andere voet in het stadhuis. Maar ik denk dat hij zijn netwerk al heeft, want hij heeft alle parlementen gedaan en was twee keer lid van de ministerraad. Hij heeft zijn contacten om bepaalde subsidies naar Oostende te halen.”

Verougstraete heeft begrip : “Het is een logische keuze op zijn leeftijd. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en het siert hem dat hij met deze keuze eigenlijk volop kiest voor het burgemeesterschap dat hij wil verder zetten. Maar de beslissing is ook ingegeven door het feit dat je voortaan niet zomaar een coalitie kan maken, maar het initiatief wettelijk toekomt aan de grootste partij en de stemmenkampioen daarvan dan burgemeester wordt. Hij wil er voor die grote lijst enkele coalitiegenoten bij sleuren. Het is nog maar de vraag of dat zal lukken.”

Verougstraete verwacht nog meer keuzes : “Het zal een tendens worden die zich op nog meer plaatsen in Vlaanderen zal voordien. De keuze van Tommelein vind ik terecht. Hij heeft ook de leeftijd om te zeggen dat hij voor Oostende gaat.”

Wouter De Vriendt (Groen): “Emoties gevolgd”

Gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Wouter De Vriendt (Groen) looft de beslissing van Bart Tommelein.

“Bart Tommelein is een nationaal kopstuk en ik kan me inbeelden dat dit dus een moeilijke beslissing was”, zegt federaal parlementslid Wouter De Vriendt. “Maar zijn hart ligt bij Oostende en ik denk dat hij zijn emoties heeft gevolgd. Dat is voor Oostende alleen maar positief.”

“Er werd de jongste jaren heel wat gerealiseerd en de trendbreuk in een aantal dossiers, zoals armoedebestrijding, fietsvoorzieningen of het ziekenhuis, zijn realisaties die veel aandacht en doorzettingsvermogen vereisen. Oostende heeft nu een nieuwe drive en dat mogen we niet kwijt spelen. Dat kan het best met 100 procent keuze voor onze stad.”

Wouter De Vriendt is duidelijk over de invloed in Brussel : “Tommelein verliest die niet, want hij heeft al die contacten daar opgebouwd. De keuze om te stoppen betekent dat hij volle bak kan gaan voor zijn ideeën. Wat hem als burgemeester ook typeert en siert, is dat hij pal tussen de mensen staat. Hij is erg aanspreekbaar, je ziet hem vaak op zijn fiets en hij is overal. Het zal er alleen maar op verbeteren nu hij volop kiest voor Oostende.”

Björn Anseeuw (N-VA) : “Iedereen is vrij”

Schepen en federaal parlementslid Björn Anseeuw (N-VA) is karig met commentaar : “Het staat iedereen vrij om te kiezen hoe hij of zij het politieke werk organiseert. Ik heb daar geen enkel probleem mee.”